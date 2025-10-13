Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Gümüşte ‘short squeeze’ fırtınası: Uçaklarla külçe taşınıyor!

Gümüş fiyatları 1980'den bu yana ilk kez 50 doları aştı. Londra’daki arz krizi piyasayı kilitledi; kısa pozisyonlar sıkıştı, likidite kurudu. Uzmanlar balon uyarısı yapıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 10:53

Dünya gümüş piyasası, 1980'den bu yana görülmemiş bir çalkantının ortasında. Ons başına fiyat 50 dolar sınırını aşarken, Londra merkezli piyasalarda adeta bir “gümüş yarışı” başladı. Fiziksel gümüş bulmak neredeyse imkânsız hale geldi, yatırımcılar kıtalar arasında külçe taşımaya başladı.

‘SHORT SQUEEZE’ PANİĞİ: FONLAR SIKIŞTI

Bu olağanüstü yükselişin ardında, “short squeeze” yani kısa pozisyon sıkışması var. Fiyatlar bir anda yükselince, satış yönünde pozisyon alan fonlar sıkıştı. Ellerindeki açık pozisyonları kapatmak için fiziksel gümüşe ulaşmaya çalışan birçok yatırımcı, metal bulmakta zorlanıyor. Uzmanlar, bu tabloyu 1980’de piyasayı manipüle etmeye çalışan Hunt kardeşlerin yaptığı krize benzetiyor.

Gümüşte ‘short squeeze’ fırtınası: Uçaklarla külçe taşınıyor!

LONDRA VE NEW YORK ARASINDA FİYAT UÇURUMU

Londra’daki referans gümüş fiyatları, New York piyasasının çok üzerine çıktı. Bu fark tarihte eşi benzeri görülmemiş bir prim oluşturdu. Likidite hızla kururken, piyasanın derinliği neredeyse yok oldu. Fonlar ve yatırımcılar, açık pozisyonlarını kapatamadıkça rekor seviyede faiz ve borçlanma maliyetiyle karşılaşıyor.

Gümüşte ‘short squeeze’ fırtınası: Uçaklarla külçe taşınıyor!

KÜLÇELER UÇAKLA TAŞINIYOR

Arz öyle daraldı ki, bazı şirketler gümüş külçelerini özel kargo uçaklarıyla Londra’ya taşımaya başladı. Normalde altın için kullanılan pahalı transatlantik seferlerde bu kez tonlarca gümüş yer alıyor. Büyük primlerden yararlanmak isteyen kurumlar, ABD ile Avrupa arasındaki taşımaları hızlandırmış durumda.

Gümüşte ‘short squeeze’ fırtınası: Uçaklarla külçe taşınıyor!

LOJİSTİKTE TIKANMA, TESLİMATLAR GECİKİYOR

Londra, yüzyılı aşkın süredir değerli metal ticaretinin kalbi. Ancak bu kez sistem zorlanıyor. Kasalar arası transferler geceleri zırhlı araçlarla sürse de, arz darboğazı zinciri kilitlemiş durumda. Bazı teslimatlar gecikiyor, piyasanın sinir uçları gerilmiş halde.

UZMANLARDAN BALON UYARISI

Analistler, yaşananları klasik arz-talep dengesinin çok ötesinde değerlendiriyor. Bloomberg’e konuşan bir piyasa uzmanı, “Bugün fiyatı belirleyen şey panik alımları ve sıkışan pozisyonlar. Bu da 1980’deki gibi sert bir düzeltme ihtimalini artırıyor,” diyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yeni haftayı yükselişle açtı! Gram altın yine uçtu: İşte 13 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları
Kripto para piyasasındaki çöküş sonrası Binance'ten hamle: Mağduriyetler giderilecek
ETİKETLER
#Gümüş Fiyatı
#Gümüş Yatırımı
#Short Squeeze
#Gümüş Krizi
#Gümüş Arz-talep
#Londra Gümüş Piyasası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.