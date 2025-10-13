Kripto para piyasasındaki çöküş sonrası Binance'ten hamle: Mağduriyetler giderilecek

İşlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 10 Ekim Cuma günü piyasada yaşanan sert düşüş sırasında mağdur olan bazı kullanıcıların zararlarını telafi etme kararı aldı. Borsa, bazı yatırımcıların zorla likidasyona uğramasına neden olan bir fiyat sabitlemesi sorununu kabul etti.

Binance kurucu ortağı ve müşteri destek yöneticisi Yi He, 11 Ekim'de X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, piyasadaki önemli dalgalanmalar sebebiyle bazı kullanıcıların işlemlerinde sorunlar yaşadığını doğruladı.

Yaşanan aksaklık için müşterilerden özür dileyen borsa yöneticisi, etkilenen müşterilerin şikayetlerini iletmek üzere müşteri hizmetleriyle iletişime geçmelerini istedi.

Cuma günü piyasada yaşanan sorunun ardından bazı kullanıcılar, Binance borsasındaki ticaret pozisyonlarının zorla kapatıldığından şikayet etmişti. Kripto para borsasının açıklamasına göre, söz konusu sorunlara Ethena'nın USDe, BNSOL ve WBETH varlıklarını içeren bir fiyat sapması neden oldu.

TAZMİNATLAR 3 GÜN İÇİNDE YATIRILACAK

Binance’in internet sitesinde yapılan duyuruda, etkilenen kullanıcıların tazminatlarını 72 saat içinde alacakları belirtildi. Yapılacak geri ödemenin, likidasyon fiyatı ile 11 Ekim gece yarısındaki piyasa fiyatı arasındaki farkı kapsayacağı bildirildi.

Bununla birlikte, piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan kayıpların ve gerçekleşmemiş kârların tazminat için uygun olmadığı özellikle vurgulandı.

Yi He, her kullanıcının hesap hareketlerinin ayrı ayrı inceleneceğini ve ardından ödemelerin buna göre yapılacağını kaydetti. Şirketin sorumluluktan kaçmayacağını belirten He, X’teki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Binance'in Binance olmasının sebebi, sorunlardan asla kaçınmamamızdır. Eksik kaldığımızda sorumluluğu üstleniriz; mazeret veya gerekçe yoktur. Her kullanıcıya elimizden gelenin en iyisini sunmaya kararlıyız ve sorumluluklarımızı yerine getireceğiz."

