Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kripto para piyasasındaki çöküş sonrası Binance'ten hamle: Mağduriyetler giderilecek

Kripto para borsası Binance, 10 Ekim'de yaşanan piyasa çöküşü sırasında meydana gelen bir fiyat sapması nedeniyle pozisyonları zorla kapatılan kullanıcıların zararlarını karşılayacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 10:25

İşlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası , 10 Ekim Cuma günü piyasada yaşanan sert düşüş sırasında mağdur olan bazı kullanıcıların zararlarını telafi etme kararı aldı. Borsa, bazı yatırımcıların zorla likidasyona uğramasına neden olan bir fiyat sabitlemesi sorununu kabul etti.

Binance kurucu ortağı ve müşteri destek yöneticisi Yi He, 11 Ekim'de X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, piyasadaki önemli dalgalanmalar sebebiyle bazı kullanıcıların işlemlerinde sorunlar yaşadığını doğruladı.

Kripto para piyasasındaki çöküş sonrası Binance'ten hamle: Mağduriyetler giderilecek

Yaşanan aksaklık için müşterilerden özür dileyen borsa yöneticisi, etkilenen müşterilerin şikayetlerini iletmek üzere müşteri hizmetleriyle iletişime geçmelerini istedi.

Cuma günü piyasada yaşanan sorunun ardından bazı kullanıcılar, Binance borsasındaki ticaret pozisyonlarının zorla kapatıldığından şikayet etmişti. borsasının açıklamasına göre, söz konusu sorunlara Ethena'nın USDe, BNSOL ve WBETH varlıklarını içeren bir fiyat sapması neden oldu.

Kripto para piyasasındaki çöküş sonrası Binance'ten hamle: Mağduriyetler giderilecek

TAZMİNATLAR 3 GÜN İÇİNDE YATIRILACAK

Binance’in internet sitesinde yapılan duyuruda, etkilenen kullanıcıların tazminatlarını 72 saat içinde alacakları belirtildi. Yapılacak geri ödemenin, likidasyon fiyatı ile 11 Ekim gece yarısındaki piyasa fiyatı arasındaki farkı kapsayacağı bildirildi.

Bununla birlikte, piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan kayıpların ve gerçekleşmemiş kârların için uygun olmadığı özellikle vurgulandı.

Kripto para piyasasındaki çöküş sonrası Binance'ten hamle: Mağduriyetler giderilecek

Yi He, her kullanıcının hesap hareketlerinin ayrı ayrı inceleneceğini ve ardından ödemelerin buna göre yapılacağını kaydetti. Şirketin sorumluluktan kaçmayacağını belirten He, X’teki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Binance'in Binance olmasının sebebi, sorunlardan asla kaçınmamamızdır. Eksik kaldığımızda sorumluluğu üstleniriz; mazeret veya gerekçe yoktur. Her kullanıcıya elimizden gelenin en iyisini sunmaya kararlıyız ve sorumluluklarımızı yerine getireceğiz."

https://x.com/heyibinance/status/1976976922283221445

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Kripto para piyasası son durumu
Türk yatırımcıların kripto kabusu: Bir gecede 1,65 milyar dolar buhar oldu
ETİKETLER
#Kripto Para
#tazminat
#binance
#Piyasa Düşüşü
#Liqidasyon
#Sorun Çözme
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.