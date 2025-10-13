Wilfried Singo için rekor bonservis beklentisi! Premier Lig ekibi istiyor

Süper Lig’in lideri Galatasaray’da bazı oyuncular hakkında ayrılacak iddiası gündeme geliyor. Barış Alper Yılmaz’ın devre arasında yurt dışına transfer olacağı konuşulurken Liverpool maçında yıldızlaşan Wilfried Singo ile ilgili bir iddia gündeme geldi.

SINGO İÇİN YÜKSEK RAKAMLAR İSTENİYOR

Avrupa kulüplerinin radarına giren Singo ile Aston Villa'nın ilgilendiği ortaya çıktı. Sözleşmesine 60 milyon Euro serbest kalma maddesi koyulan 24 yaşındaki yıldız için yüksek rakamlar isteniyor. Barış Alper'i 35 milyon Euro'ya satmayan Galatasaray, benzer rakamlara Singo'yu da göndermeyi düşünmüyor.

EN AZ 50 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetim, stoper ve sağ bek oynayabilen Singo için en az 50 milyon Euro değer biçti. Devre arasında teklif alınmasına kesin gözüyle bakılan Fildişi futbolcunun, Boey'in 30 milyon Euro'luk rekorunu kırması bekleniyor.

SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmişti.

Wilfried Singo, sırasıyla Başakşehir, Bodo-Glimt ve Göztepe maçlarını kaçıracak.

Şu ana kadar 7 maçta 1 asisti bulunan genç yıldızın, Galatasaray ile 2030 yılına kadar kontratı bulunuyor.