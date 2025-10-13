Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Wilfried Singo için rekor bonservis beklentisi! Premier Lig ekibi istiyor

Galatasaray'ın son maçlarda form grafiği yükselen yıldız oyuncusu Wilfried Singo Avrupa devlerinin radarına girdi. Singo için yüksek transfer ücreti isteniyor. Sarı-kırmızılılar Singo için Süper Lig tarihine geçecek bir bonservis bedeli istiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Wilfried Singo için rekor bonservis beklentisi! Premier Lig ekibi istiyor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 10:17

’in lideri ’da bazı oyuncular hakkında ayrılacak iddiası gündeme geliyor. ’ın devre arasında yurt dışına olacağı konuşulurken Liverpool maçında yıldızlaşan Wilfried Singo ile ilgili bir iddia gündeme geldi.

Wilfried Singo için rekor bonservis beklentisi! Premier Lig ekibi istiyor

SINGO İÇİN YÜKSEK RAKAMLAR İSTENİYOR

Avrupa kulüplerinin radarına giren Singo ile 'nın ilgilendiği ortaya çıktı. Sözleşmesine 60 milyon Euro serbest kalma maddesi koyulan 24 yaşındaki yıldız için yüksek rakamlar isteniyor. Barış Alper'i 35 milyon Euro'ya satmayan Galatasaray, benzer rakamlara Singo'yu da göndermeyi düşünmüyor.

EN AZ 50 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetim, stoper ve sağ bek oynayabilen Singo için en az 50 milyon Euro değer biçti. Devre arasında teklif alınmasına kesin gözüyle bakılan Fildişi futbolcunun, Boey'in 30 milyon Euro'luk rekorunu kırması bekleniyor.

Wilfried Singo için rekor bonservis beklentisi! Premier Lig ekibi istiyor

SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmişti.
Wilfried Singo, sırasıyla Başakşehir, Bodo-Glimt ve Göztepe maçlarını kaçıracak.

Şu ana kadar 7 maçta 1 asisti bulunan genç yıldızın, Galatasaray ile 2030 yılına kadar kontratı bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın Beşiktaş'a istiyordu: Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı!
Galatasaray sürpriz transfer için devrede: Eyüpspor da istemiş ama olmamıştı!
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#avrupa kulüpleri
#süper lig
#barış alper yılmaz
#aston villa
#Wilfried Singo
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.