Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar sürecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl yayımlanan takvime göre alınan KYK burs ve kredi başvuruları başladı.

KYK burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Başvurular 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.

