16°
Bakanlıktan KYK yurtlarındaki sıcak su sorununa ilişkin açıklama

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne'de KYK yurdunda ve bazı yurtlarda sıcak su sorununa ilişkin açıklama yaptı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 15:08

’de yurdunda kalan öğrenciler eylemi yaptı. Sosyal medyada bazı KYK yurtlarında sıcak su sorununun devam ettiğine ilişkin vurgu yapıldı.

Bakanlıktan KYK yurtlarındaki sıcak su sorununa ilişkin açıklama

BELEDİYEYE MESAJ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bakanlığa bağlı bazı yurtlarda son dönemde sıcak su temininde yaşanan sorunlara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlıktan KYK yurtlarındaki sıcak su sorununa ilişkin açıklama

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üniversite öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını eksiksiz düzeyde karşılamak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Her yıl kapasite ve imkanlarımızı geliştirerek, büyükşehir ölçeğinin üzerinde bir hizmet ağıyla 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. 7 gün 24 saat esasıyla gençlerimize güvenli, hijyenik ve konforlu yaşam alanları sunmaktayız. Bakanlığımıza başvuran tüm öğrencilerimize yurt imkânı sağlanmakta; barınmanın yanı sıra gençlerimizin hayata donanımlı bir şekilde hazırlanmasına katkı sunacak eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmektedir. Dünyada benzeri bulunmayan bu geniş çaplı hizmetin yürütülmesinde; yol, su, elektrik, atık sistemleri, aydınlatma ve doğalgaz gibi altyapı hizmetleri, ilgili belediyeler ve kurumlar tarafından sağlanmaktadır. Son dönemde bazı şehirlerde belediyeler tarafından yapılan su kesintileri, kanalizasyon problemleri ve çöp toplama aksamaları, o şehirdeki tüm haneler gibi yurtlarımızı da etkilemektedir. Su kesintileri, doğal olarak sıcak su temininde geçici aksamalara yol açmaktadır. Yurtlarımız, gençlerimizin evi ve yaşam alanı olarak görülmekte; hizmet kalitemizi Türkiye Yüzyılı’nın mimarları olan gençlerimiz için sürekli yükseltmeye kararlılıkla devam etmekteyiz."

Üniversitelilerden 'bornozlu' eylem! Susuzluk canlarına tak etti
