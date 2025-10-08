Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Üniversitelilerden 'bornozlu' eylem! Susuzluk canlarına tak etti

Edirne'de günler süren su kesintisi sebebiyle KYK yurdunda kalan öğrenciler eyleme çıktı. Kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirten 2 bin öğrenci 4 saata boyunca attıkları sloganlarla belediyeye tepki gösterdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 10:17

'de uzun süredir yaşanan sorunu KYK yurdunda kalan öğrencileri çileden çıkardı. Günlerdir yaşanan su kesintisi sonrası bazı mahallelere kademeli su verilmeye başlarken kent genelinde tankerlerle su takviyesi yapılmaya devam ediyor. Öte yandan Sultan Çelebi KYK Yurdu'nda kalan erkek öğrenciler ise yaşanan su kesintisi sebebiyle eyleme çıktı. KYK yurdu önünde belediyeye tepki gösteren gençler günlerdir kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyledi.

Üniversitelilerden 'bornozlu' eylem! Susuzluk canlarına tak etti

2 BİN ÖĞRENCİDEN SU EYLEMİ

Yaklaşık 2 bin öğrencinin kaldığı yurtta, su yetersizliği nedeniyle öğrenciler akşam saatlerinde eylem başlattı. Günlerdir kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirten öğrenciler, tankerlerle taşınan suyun yetersiz kaldığını ifade etti.

Üniversitelilerden 'bornozlu' eylem! Susuzluk canlarına tak etti

BELEDİYE BAŞKANINA TEPKİ

Yurt önünde toplanan öğrenciler, sloganlar atarak Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı protesto etti. Eylem sırasında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık dört saat süren protesto boyunca Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak da olay yerinde bulunarak gelişmeleri yakından takip etti.

Üniversitelilerden 'bornozlu' eylem! Susuzluk canlarına tak etti

SU GELDİ SICAK SU YETMEDİ

Eylemin ardından Edirne Valiliği İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi'ne bağlı tankerler yurda su taşıyarak sorunun çözümü için çalışma başlattı. Öğrenciler, yapılan açıklamalar sonrası olaysız bir şekilde yurtlarına döndü.

Üniversitelilerden 'bornozlu' eylem! Susuzluk canlarına tak etti

Yurt yetkilileri ise su kesintileri nedeniyle sıcak suyun kısıtlı olarak verilebildiğini belirtti.

Üniversitelilerden 'bornozlu' eylem! Susuzluk canlarına tak etti
