19°
 Berrak Arıcan Baş

Mısır'da zirve öncesi Trump'tan dikkat çeken açıklamalar: Şu ana kadar dahil olduğum en büyük şey

ABD Başkanı Donald Trump, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıktı, ilk durağı İsrail oldu. Trump, Gazze için barış zirvesinden önce yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
10:36
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
10:51

ABD Başkanı , ABD merkezli Axios haber sitesine yaptığı açıklamalarıyla dikkat çekti. Mısır'da düzenlenecek barış zirvesinden önce 'e gelen Trump, 'de 10 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesin "şu ana kadar dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" söyledi.

Zirveye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun neden katılmayacağını bilmediğini aktaran Trump, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımının ise "iyi bir şey" olduğunu vurguladı.

Zaman zaman Netanyahu ile fikir ayrılıkları olduğunu söyleyen Trump, ''Düşünün beni barış ödülüne aday gösterdi. İlişkimiz çok iyi diyebilirim. O savaş dönemi lideri olarak başarılı oldu. Bazı fikir ayrılıklarımız oldu ama hızlı bir şekilde çözdük. Harika bir iş çıkardı" dedi.

Mısır'da zirve öncesi Trump'tan dikkat çeken açıklamalar: Şu ana kadar dahil olduğum en büyük şey

TRUMP ESİR AİLELERİYLE GÖRÜŞECEK

Trump, zirveden önce İsrail Meclisi'nde (Knesset) yapması beklenen konuşmasında, İsrail halkına "sonsuza kadar sevgi ve barış" mesajı vereceğini, ziyaret kapsamında Netanyahu ve esir aileleriyle görüşeceğini ifade etti.

''İRAN'A SALDIRI ATEŞKES İÇİN ETKİLİ OLDU''

Trump, İsrail'in haziranda 'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılara ABD'nin de katılmasının Gazze'de yürürlüğe giren anlaşmasında etkisi olduğunu öne sürdü.

İran'ın zayıflamasıyla Hamas'ın uzlaşmaya daha yatkın hale geldiğini savunan Trump, ayrıca Tahran'ın nükleer programına ilişkin "kara bulutları" kaldırmanın, Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze konusunda birleşmesini sağladığını ileri sürdü.

Mısır'da zirve öncesi Trump'tan dikkat çeken açıklamalar: Şu ana kadar dahil olduğum en büyük şey

''GAZZE'YE GİTMEYİ DÜŞÜNÜRÜM''

ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze'ye gitmeyi düşünürüm. Giderim. Gurur duyarım. Gitmek isterim. Ama orada önümüzdeki 10 yıllarda muhteşem şeyler yaşanacak. Çok hızlı giderseniz başarılı olamazsınız" dedi.

''TÜRKİYE FANTASTİKTİ, HARİKAYDI''

ABD Başkanı Donald Trump Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinde 'nin rolüne de değinerek, "Türkiye de fantastikti, harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da harikaydı, çok yardımcı oldu. Çok saygı duyulan, çok güçlü bir ulusu var, çok güçlü bir ordusu var" dedi.

İNGİLTERE GAZZE YÖNETİMİNDE OLACAK MI?

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde kurulacak geçiş yönetiminde İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'in olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Tony'i severim. Ama önce herkes için kabul edilebilir bir isim olması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

ETİKETLER
#Türkiye
#donald trump
#gazze
#İsrail
#iran
#filistin
#ateşkes
#Dünya
