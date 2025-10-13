KYK bursu ne kadar, kaç TL 2025? Burs ve kredi başvuruları bugün başladı

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler KYK burs başvurusu yapabliyor. e Devlet üzerinden yapılacak olan başvuruların son tarihi belli oldu.

KYK BURSU NE KADAR 2025?

KYK burs başvuruları 13 Ekim Pazartesi günü başlayan başvurular, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Adaylar 17 Ekim'e kadar işlemlerini tamamlamalıdır. Burs ücretinin ne kadar olduğu henüz belli olmazken önümüzdeki haftalarda belli olacak. 2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyleydi:

Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 3.000 TL,

Yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL,

Doktora öğrencilerine ise 9.000 TL.

KYK BURSU KAÇ TL 2025?

2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidilirken 2025 yılında öğrencilere verilecek olan burs ücreti henüz belli olmadı. Aralık ayında zam oranının belli olması beklenirken geçen sene lisans öğrencileri için 3 bin TL veriliyordu. %30 zam olması halinde 3 bin 900 TL, %40 olması halinde 4 bin 200 TL'ye yükselebilir.

KYK LİSANS BURSU NE KADAR 2026?

Geçtiğimiz yıl ön lisans ve lisans öğrencilerine 3000 TL burs verilirken bu yıl adaylara ne kadar verileceği henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yıllarda KYK bursu ücreti miktarı aralık ayında belli olmuştu. Ülkemizde artan asgari ücret, memur zammı gibi artışlar KYK burs ücretlerinin miktarını da artırıyor. Bu nedenle bu yıl KYK bursunun ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Geçen yıl öğrencilere 3 bin TL destek ödemesi yapılıyordu.

KYK BURS BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak olan adaylar e Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayacak. e Devlet ile sisteme giriş yapan adaylar sağ üst köşede yer alan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazdıktan sonra çıkan ekrandaki bilgileri doldurmalıdır.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI