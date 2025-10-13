Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Yasa dışı bahis çetesi iddianamesi tamamlandı! İstenilen ceza belli oldu

İstanbul'da yasa dışı bahis oynattığı belirlenen Gökhan Reis ve suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede örgüt lideri ve yöneticilerine 22 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yasa dışı bahis çetesi iddianamesi tamamlandı! İstenilen ceza belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 10:20

'da Gökhan Reis'in lideri olduğu, yurt içinde ve yurt dışında oynatılmasına imkan sağladıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik 'aklama' suçu yönünden yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında lideri olduğu iddia edilen Gökhan Reis ve örgüt yöneticileri ile üyelerinin de bulunduğu 13 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

TAPE KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI: "NORMALDEN ARADIN KAPAT"

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Reis'in de arasında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açıldığı, tüm şüpheliler hakkında ise suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma yapılması için ayırma kararı verilerek dosyanın Aklama Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildiği aktarıldı. İddianamede, şüpheli Reis'in örgüt yöneticisi ve üyeleri ile aynı kripto cüzdan adresine kripto para transferi yaptığı, tape görüşme içeriklerinde 'normalden aradın, kapat' şeklinde ibarelerin yer aldığı anlatıldı.

Yasa dışı bahis çetesi iddianamesi tamamlandı! İstenilen ceza belli oldu

HEM YURT İÇİNDE HEM YURT DIŞINDA BAHİS OYNATTILAR

Şüpheli Gökhan Reis'in örgüt kurduğu ve kurduğu örgüte liderlik etmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağladığının aktarıldığı iddianamede, şüphelilerden Ali Kerim Gürken, Nezih Yaman ve Melih Yaman'ın örgüt yöneticisi olduğu, şüphelilerden Barış Kaytancı, Bilal Gümüş, Enes Çağrı Çelik, Eyüp Gümüş, Furkan Sipahiler, Muhammet Çilek, Onur Öğüt ve Resul Candoğan'ın örgüt üyesi olduğu öne sürüldü. Şüpheli Gökhan Reis'in eşi Şebnem Reis'in ise yasa dışı bahisten elde edilen gelirle birlikte malvarlığı edindiği kaydedildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin internet sitesi aracılığı illegal bahis organizasyonu yaparak suç işledikleri, illegal bahis suçu kapsamında banka hesapları, kripto para borsaları gibi dijital finans aracılığı ile paranın toplandığı ve nakledildiği suç organizasyonu yapısı içerisinde haksız kazanç elde ettikleri belirtildi. Şüpheli Reis'in pek çok şirkette çeşitli ünvanlarda yöneticilik bilgisinin bulunduğu, çok sayıda UYAP suç kaydının bulunduğu, üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul yevmiye kaydına rastlanmazken 1 adet taşıt kaydının bulunduğu, buna ilişkin ise alım tarihine/dönemine ilişkin herhangi bir kredi çekim, para transfer, nakit çıkış işlemine rastlanılmadığı aktarıldı.

Yasa dışı bahis çetesi iddianamesi tamamlandı! İstenilen ceza belli oldu

EŞİ YASA DIŞI BAHİSTEN ZENGİN OLDU

Şüpheli Gökhan Reis'in eşi Şebnem Reis'in malvarlıklarının edinim sürecine ilişkin kesin bir tespit yapılamadığının belirtildiği iddianamede, 2017-2025 yılları arasında alım-satım tarihleri yakın olan çok sayıda araç alım, satım ve devir işleminin bulunduğu, 2023 yılında şahsın transfer işlem hacminin diğer yıllara oranla dikkat çekici ölçüde arttığı, üzerine kayıtlı taşıt ve gayrimenkul alım tarihlerinde çekilen herhangi bir kredi bilgisine, para transfer işlemine ve nakit çekim işlemine rastlanılmadığı, ayrıca yasa dışı bahisten elde edilen gelirle birlikte malvarlığı edindiği ifade edildi.

4 ŞÜPHELİYE 22 YIL HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Gökhan Reis'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından, şüpheliler Ali Kerim Gürken, Nezih Yaman ve Melih Yaman'ın 'suç işlemek amacıyla kurulan örgütü yönetmek' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından toplamda ayrı ayrı 10'ar yıldan 22'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Yasa dışı bahis çetesi iddianamesi tamamlandı! İstenilen ceza belli oldu

8 ŞÜPHELİYE ÜYELİKTEN 18'ER YIL

Şüpheliler Barış Kaytancı, Bilal Gümüş, Enes Çağrı Çelik, Eyüp Gümüş, Furkan Sipahiler, Muhammet Çilek, Onur Öğüt ve Resul Candoğan'ın 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8'er yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, şüpheli Şebnem Reis'in ise 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede ayrıca, MASAK raporlarında belirtildiği üzere faaliyet alanı suçla doğrudan bağlantılı olan ve suçun işlenmesi sırasında kullanılan şirketlere de idari para cezası verilerek faaliyet izinlerinin iptaline karar verilmesi istendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Papara'da 12 milyarlık yasa dışı bahis için istenen cezalar belli oldu
Yasa dışı bahisçilerin finans evine baskın!
ETİKETLER
#istanbul
#yasa dışı bahis
#örgüt
#Terörizm Finansmanı
#Aklama Suçu
#Gökhan Reis
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.