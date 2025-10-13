Yasa dışı bahis çetesi iddianamesi tamamlandı! İstenilen ceza belli oldu

İstanbul'da Gökhan Reis'in lideri olduğu, yurt içinde ve yurt dışında yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağladıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik 'aklama' suçu yönünden yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Gökhan Reis ve örgüt yöneticileri ile üyelerinin de bulunduğu 13 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

TAPE KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI: "NORMALDEN ARADIN KAPAT"

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Reis'in de arasında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açıldığı, tüm şüpheliler hakkında ise suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma yapılması için ayırma kararı verilerek dosyanın Aklama Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildiği aktarıldı. İddianamede, şüpheli Reis'in örgüt yöneticisi ve üyeleri ile aynı kripto cüzdan adresine kripto para transferi yaptığı, tape görüşme içeriklerinde 'normalden aradın, kapat' şeklinde ibarelerin yer aldığı anlatıldı.

HEM YURT İÇİNDE HEM YURT DIŞINDA BAHİS OYNATTILAR

Şüpheli Gökhan Reis'in örgüt kurduğu ve kurduğu örgüte liderlik etmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağladığının aktarıldığı iddianamede, şüphelilerden Ali Kerim Gürken, Nezih Yaman ve Melih Yaman'ın örgüt yöneticisi olduğu, şüphelilerden Barış Kaytancı, Bilal Gümüş, Enes Çağrı Çelik, Eyüp Gümüş, Furkan Sipahiler, Muhammet Çilek, Onur Öğüt ve Resul Candoğan'ın örgüt üyesi olduğu öne sürüldü. Şüpheli Gökhan Reis'in eşi Şebnem Reis'in ise yasa dışı bahisten elde edilen gelirle birlikte malvarlığı edindiği kaydedildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin internet sitesi aracılığı illegal bahis organizasyonu yaparak suç işledikleri, illegal bahis suçu kapsamında banka hesapları, kripto para borsaları gibi dijital finans aracılığı ile paranın toplandığı ve nakledildiği suç organizasyonu yapısı içerisinde haksız kazanç elde ettikleri belirtildi. Şüpheli Reis'in pek çok şirkette çeşitli ünvanlarda yöneticilik bilgisinin bulunduğu, çok sayıda UYAP suç kaydının bulunduğu, üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul yevmiye kaydına rastlanmazken 1 adet taşıt kaydının bulunduğu, buna ilişkin ise alım tarihine/dönemine ilişkin herhangi bir kredi çekim, para transfer, nakit çıkış işlemine rastlanılmadığı aktarıldı.

EŞİ YASA DIŞI BAHİSTEN ZENGİN OLDU

Şüpheli Gökhan Reis'in eşi Şebnem Reis'in malvarlıklarının edinim sürecine ilişkin kesin bir tespit yapılamadığının belirtildiği iddianamede, 2017-2025 yılları arasında alım-satım tarihleri yakın olan çok sayıda araç alım, satım ve devir işleminin bulunduğu, 2023 yılında şahsın transfer işlem hacminin diğer yıllara oranla dikkat çekici ölçüde arttığı, üzerine kayıtlı taşıt ve gayrimenkul alım tarihlerinde çekilen herhangi bir kredi bilgisine, para transfer işlemine ve nakit çekim işlemine rastlanılmadığı, ayrıca yasa dışı bahisten elde edilen gelirle birlikte malvarlığı edindiği ifade edildi.

4 ŞÜPHELİYE 22 YIL HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Gökhan Reis'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından, şüpheliler Ali Kerim Gürken, Nezih Yaman ve Melih Yaman'ın 'suç işlemek amacıyla kurulan örgütü yönetmek' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından toplamda ayrı ayrı 10'ar yıldan 22'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

8 ŞÜPHELİYE ÜYELİKTEN 18'ER YIL

Şüpheliler Barış Kaytancı, Bilal Gümüş, Enes Çağrı Çelik, Eyüp Gümüş, Furkan Sipahiler, Muhammet Çilek, Onur Öğüt ve Resul Candoğan'ın 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8'er yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, şüpheli Şebnem Reis'in ise 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede ayrıca, MASAK raporlarında belirtildiği üzere faaliyet alanı suçla doğrudan bağlantılı olan ve suçun işlenmesi sırasında kullanılan şirketlere de idari para cezası verilerek faaliyet izinlerinin iptaline karar verilmesi istendi.