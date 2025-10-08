Yasa dışı bahisçilerin finans evine baskın!

Kırıkkale'de yasa dışı bahis için dış finans için kullanıldığı tespit edilen eve operasyon düzenlendi. Operasyonda evde bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

YASA DIŞI BAHİS İÇİN YER SAĞLADILAR

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlanması" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda kentte bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kullanıldığı yasa dışı bahis dış finans evi tespit edildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adrese düzenlenen operasyonda Y.A. ve H.Ö. suçüstü yakalandı. Operasyonda 2 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 4 sim kart ve hard disk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KRİPTO SANAL CÜZDAN YÖNTEMLERİYLE PARAYI AKTARDILAR

Ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen ekipler, çeşitli yasa dışı bahis sitelerine ait yönetim ve iletişim panellerinin aktif olduğunu, müşteri kayıtları ve para hareketlerinin takip edildiğini, farklı kişilere ait IBAN hesapları üzerinden para transferleri yapıldığını, bu paraların kripto, sanal cüzdan ve havale yöntemleriyle bahis sitelerine aktarıldığını, Telegram üzerinden kullanıcı adı, para transferi ve sistem hatalarına ilişkin yazışmaların yapıldığını belirledi.