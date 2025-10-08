Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Yasa dışı bahisçilerin finans evine baskın!

Kırıkkale'de yasa dışı bahis çetelerin dış finans evi olduğu tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanarak gözaltın gönderildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 15:03

Kırıkkale'de için dış finans için kullanıldığı tespit edilen eve düzenlendi. Operasyonda evde bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

YASA DIŞI BAHİS İÇİN YER SAĞLADILAR

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlanması" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda kentte bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kullanıldığı yasa dışı bahis dış finans evi tespit edildi.

Yasa dışı bahisçilerin finans evine baskın!

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adrese düzenlenen operasyonda Y.A. ve H.Ö. suçüstü yakalandı. Operasyonda 2 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 4 sim kart ve hard disk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KRİPTO SANAL CÜZDAN YÖNTEMLERİYLE PARAYI AKTARDILAR

Ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen ekipler, çeşitli yasa dışı bahis sitelerine ait yönetim ve iletişim panellerinin aktif olduğunu, müşteri kayıtları ve para hareketlerinin takip edildiğini, farklı kişilere ait IBAN hesapları üzerinden para transferleri yapıldığını, bu paraların kripto, sanal cüzdan ve havale yöntemleriyle bahis sitelerine aktarıldığını, Telegram üzerinden kullanıcı adı, para transferi ve sistem hatalarına ilişkin yazışmaların yapıldığını belirledi.

ETİKETLER
#operasyon
#tutuklama
#siber suç
#emniyet
#gözaltı
#yakalama
#yasa dışı bahis
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.