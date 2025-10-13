Mehmet Şimşek'in hastalığı mı nüksetti? Bakanlıktan o iddialara jet cevap

Bugün bir köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik.” dediği öne sürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir basın duyurusu yayımlayarak, haberi şu ifadeleri kullanarak yalanladı:

"Bugün, Nefes Gazetesi'nde Nuray Babacan tarafından, Sayın Bakanımızın yakın çevresine 'Ekonomik hedefler açısından hâlâ 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik' şeklindeki iddiası gerçek dışıdır.

"HABER TEYİT EDİLMEK İÇİN BAKANLIK ARANMADI"

Nuray Babacan'ın, gazetecilik ilkelerine aykırı biçimde hareket ettiği, 5N1K kuralına uymadığı ve haberin doğruluğunu teyit etmek için Bakanlığımızla iletişime geçmediği görülmüştür."UYDURMA HABER ANLAYIŞINI KINIYORUZ"

Gazetecinin, 'Sayın Bakan çevresine şunu dedi, bunu dedi' tarzındaki uydurma haber anlayışını kınıyoruz.

HUKUKİ HAKLAR KULLANILACAK

Bu çerçevede, kulis, iddia tarzında bilinçli algı oluşturma gayretiyle yapılan bu tarz haberler hakkında hukuki haklarımızı kullanacağız."