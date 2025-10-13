Menü Kapat
19°
TSMC resmen piyasada tekel oldu!

Tayvanlı dev TSMC, çip üretiminde rakiplerini adeta ezdi. Şirketin pazar payı %71’e ulaşarak sektörde tek başına hakimiyet kurduğu görülüyor.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.10.2025
10:38
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
10:38

Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC, dökümhane pazarındaki payını rekor seviyeye taşıdı. Counterpoint'in son verilerine göre, şirketin payı önceki çeyreğe kıyasla %3 artarak %71’e çıktı. Bu oran, dış müşteriler için üretim yapan tüm dökümhaneler arasında açık ara birinci konumda olduğunu gösteriyor.

Apple, NVIDIA, AMD ve Qualcomm gibi neredeyse tüm büyük devleri, çip üretimini ’ye emanet ediyor. Yapay zekâya olan büyük ilgi, şirketin üretim hatlarını tamamen doldurmuş durumda. Özellikle 3nm ve 5nm üretim süreçleri ile CoWoS gibi gelişmiş paketleme teknolojilerine gelen yoğun talep, bu büyümede belirleyici rol oynadı.

TSMC resmen piyasada tekel oldu!

RAKİPLER GERİDE KALDI

TSMC’nin yükselişi sürerken rakiplerinin payı geriliyor. Samsung’un dökümhane pazarındaki payı %8’e kadar düştü. Çinli SMIC ve Tayvanlı UMC ise %5 seviyesinde kaldı. Üstelik bu oranlar, geçtiğimiz yıla göre düşüş anlamına geliyor.

TSMC resmen piyasada tekel oldu!

Sektör uzmanlarına göre TSMC’nin fark atmasının ardında yalnızca ileri teknoloji değil, aynı zamanda yüksek üretim kapasitesi ve rekabetçi fiyat politikası yatıyor. Müşterilerine güven veren şirket, bu sayede Intel gibi alternatiflere yönelmekte tereddüt eden markalar için hâlâ ilk tercih olmayı sürdürüyor.

TSMC resmen piyasada tekel oldu!
