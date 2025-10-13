TSMC resmen piyasada tekel oldu!

Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC, dökümhane pazarındaki payını rekor seviyeye taşıdı. Counterpoint'in son verilerine göre, şirketin payı önceki çeyreğe kıyasla %3 artarak %71’e çıktı. Bu oran, dış müşteriler için üretim yapan tüm dökümhaneler arasında açık ara birinci konumda olduğunu gösteriyor.

Apple, NVIDIA, AMD ve Qualcomm gibi neredeyse tüm büyük teknoloji devleri, çip üretimini TSMC’ye emanet ediyor. Yapay zekâya olan büyük ilgi, şirketin üretim hatlarını tamamen doldurmuş durumda. Özellikle 3nm ve 5nm üretim süreçleri ile CoWoS gibi gelişmiş paketleme teknolojilerine gelen yoğun talep, bu büyümede belirleyici rol oynadı.

RAKİPLER GERİDE KALDI

TSMC’nin yükselişi sürerken rakiplerinin payı geriliyor. Samsung’un dökümhane pazarındaki payı %8’e kadar düştü. Çinli SMIC ve Tayvanlı UMC ise %5 seviyesinde kaldı. Üstelik bu oranlar, geçtiğimiz yıla göre düşüş anlamına geliyor.

Sektör uzmanlarına göre TSMC’nin fark atmasının ardında yalnızca ileri teknoloji değil, aynı zamanda yüksek üretim kapasitesi ve rekabetçi fiyat politikası yatıyor. Müşterilerine güven veren şirket, bu sayede Intel gibi alternatiflere yönelmekte tereddüt eden markalar için hâlâ ilk tercih olmayı sürdürüyor.