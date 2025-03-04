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 | Ömer Faruk Dogan

TSMC'den 100 milyar dolarlık dev yatırım!

Tayvanlı çip devi TSMC, ABD ile 100 milyar dolarlık dev bir yatırım anlaşmasına imza attı. ABD’de yeni yarı iletken üretim tesisleri kurulmasını içeren bu hamle, Çin ile süregelen teknoloji savaşında kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

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TSMC'den 100 milyar dolarlık dev yatırım!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 11:19

Tayvanlı yarı iletken devi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), ABD ile devasa bir yatırım anlaşmasına imza attı. Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre, anlaşmanın toplam değeri 100 milyar doları buluyor ve ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından yakında resmen duyurulması bekleniyor. Bu büyük yatırım, ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin yeni bir boyuta taşındığını gösteriyor.

TSMC'DEN ABD'DE YENİ YATIRIMLAR

Dünyanın en büyük bağımsız çip üreticisi olan TSMC, ABD'de yeni yarı iletken üretim tesisleri kurmaya hazırlanıyor. Anlaşma kapsamında, önümüzdeki dört yıl içinde yüksek teknolojili çip üretim tesisleri inşa edilecek. Bu yatırımlarla birlikte ABD’nin yarı iletken üretiminde kendi kendine yeterlilik hedeflerine bir adım daha yaklaşması bekleniyor. Özellikle son yıllarda yaşanan çip krizleri ve tedarik zinciri sıkıntıları, ABD hükümetini bu tür yatırımları teşvik etmeye yönlendirmişti.

GÜMRÜK VERGİLERİ VE TİCARET SAVAŞININ ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ithal edilen çiplere %100’e varan yüksek gümrük vergileri uygulama tehdidi, TSMC’nin bu devasa yatırım kararında etkili oldu. Şirket, üretim süreçlerini ABD'ye kısmen kaydırarak gümrük vergilerinden kaçınmayı ve ticaret savaşlarının getirdiği riskleri azaltmayı hedefliyor.

Öte yandan, TSMC’nin Tayvan’daki ana üretim tesisleri faaliyetine devam edecek. Ancak yeni bir strateji kapsamında, Tayvan’da üretilen wafer’lar (plakalar), ABD’deki yeni tesislerde nihai çip ürünlerine dönüştürülecek. Böylece hem üretim maliyetleri kontrol altında tutulacak hem de ABD pazarına girişte gümrük engelleri aşılmış olacak.

ABD TEKNOLOJİ GÜCÜNÜ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Bu büyük ölçekli yatırım, ABD’nin küresel yarı iletken üretiminde daha güçlü bir konuma gelmesi için kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Çin’in giderek büyüyen teknoloji sektörü ve artan yarı iletken üretim kapasitesi, ABD’yi uzun vadeli stratejik adımlar atmaya itiyor. TSMC’nin bu yatırımı, ABD’nin teknoloji tedarik zincirini güçlendirmenin yanı sıra binlerce yeni istihdam doğuracak.

Beyaz Saray’da düzenlenmesi planlanan resmi duyuruda, Trump’ın bu anlaşmayı büyük bir ekonomik zafer olarak sunması bekleniyor. ABD’nin en büyük teknoloji şirketleri de bu gelişmeyi yakından takip ediyor. Özellikle Apple, Nvidia ve AMD gibi devler, TSMC’nin ABD’deki varlığının artmasıyla daha güvenilir bir tedarik zinciri oluşturmayı umuyor.

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