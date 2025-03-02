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Teknoloji
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 | Murat Makas

Intel büyük krizde! Çip krizine umut olacak fabrika ertelendi

Teknoloji devi Intel, mali sıkıntılar nedeniyle Ohio'da inşa etmeyi planladığı iki çip üretim fabrikasının açılış tarihini 2030 yılına ertelediğini duyurdu.

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Intel büyük krizde! Çip krizine umut olacak fabrika ertelendi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 10:29

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden biri olan Intel, 2022 yılında ABD'de çip üretimini artırmak için büyük bir yatırım planı açıklamıştı. Ohio eyaletinde inşa edilmesi planlanan 28 milyar dolarlık iki büyük çip fabrikası, şirketin küresel çip üretimindeki rekabet gücünü artırma stratejisinin temel taşlarından biri olarak görülüyordu. Ancak, Intel'in yaşadığı finansal darboğaz ve piyasa koşullarındaki değişimler nedeniyle bu dev yatırımın faaliyete geçiş süresi bir kez daha uzatıldı.

3.7 MİLYAR DOLAR HARCANDI, PROJE YAVAŞLATILDI

Intel yetkilileri, projeye şu ana kadar 3.7 milyar dolar harcandığını ve inşaat sürecinin tamamen durdurulmasa da oldukça yavaşlatıldığını belirtti. Şirketin mevcut finansal durumunu koruyabilmek için inşaatı düşük tempoda sürdüreceği, ancak küresel çip talebinde artış yaşanması halinde sürecin hızlandırılabileceği ifade ediliyor. Yapılan yeni planlamaya göre, Intel’in Ohio’daki fabrikaları 2030 ve 2031 yıllarında tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak.

18.8 MİLYAR DOLAR ZARAR, 15 BİN İŞTEN ÇIKARMA

Son yıllarda çip üretimi sektöründe Samsung, TSMC ve Nvidia gibi dev rakiplerinin gerisinde kalan Intel, mali açıdan zor günler geçiriyor. 2024 yılı finansal raporlarına göre şirketin toplam zararı 18.8 milyar dolar olarak açıklandı. Küresel çapta rekabet gücünü artırmak için çeşitli hamleler yapan şirket, maliyetlerini düşürmek amacıyla 15 bin çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı.

Bu işten çıkarmalar ve yeniden yapılanma sürecine rağmen Intel'in borsadaki hisseleri yüzde 57 değer kaybetti. Analistler, Ohio’daki fabrika projelerinin ertelenmesinin şirketin uzun vadeli büyüme planları açısından büyük bir darbe olduğunu belirtiyor.

ABD’NİN ÇİP ÜRETİMİ HEDEFLERİ TEHLİKEDE Mİ?

Intel’in yatırım planlarını ertelemesi, ABD hükümetinin yerli çip üretimini artırma hedefleri açısından da endişe oluşturuyor. Çin ile yaşanan ticaret savaşları ve küresel çip krizi sonrasında ABD yönetimi, teknoloji üretimini ülke içine kaydırarak Asya’daki bağımlılığı azaltmayı hedefliyordu. Bu doğrultuda Intel’e milyarlarca dolarlık teşvik sağlanmıştı. Ancak şirketin finansal zorluklar nedeniyle projelerini geciktirmesi, ABD’nin yerli çip üretiminde öngördüğü gelişmeleri tehlikeye sokabilir.
Önümüzdeki yıllarda çip pazarındaki talep artışı ve Intel’in mali durumundaki düzelme, Ohio’daki fabrikanın geleceğini belirleyecek en önemli faktörler olarak görülüyor. Şirketin CEO’su Pat Gelsinger, "Uzun vadede rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz, ancak mevcut piyasa şartları nedeniyle stratejimizi esnek tutmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye'de çip üretimi var mı?
Bilindiği üzere TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde 2000'lerden bu yana Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kritik çiplerin ve sensörlerin üretimi devam ediyor. Mevcut cihaz seti ile 4 inç (100 mm) boyutunda pullar üzerinde ve 250 nm (nanometre) teknolojisinde üretim yapılıyor.
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