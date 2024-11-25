Intel’e ABD’den yarım milyar dolarlık büyük şok!

25 Kasım 2024 09:50 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 09:51

ABD hükümeti, teknoloji devi Intel ile ilgili önemli adım atıyor. Intel’e verilmesi planlanan federal çip hibesi miktarında indirim yapılacak. 8.5 milyar dolar olarak açıklanan destek, 8 milyar doların altına düşüyor.

ABD hükümeti, teknoloji devi Intel’e verilmesi planlanan federal çip hibesi miktarında önemli bir indirime gidiyor. Daha önce 8.5 milyar dolar olarak açıklanan destek, 8 milyar doların altına düşürülecek. Bu gelişme, çip üretiminde global rekabetin arttığı bir dönemde, Intel​ için büyük bir sürpriz oldu.

PENTAGON​ ANLAŞMASI ETKİLİ OLDU

New York Times'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, indirim kararı, Intel’in Pentagon ile yaptığı 3 milyar dolarlık çip üretim sözleşmesini dikkate alarak alındı. Pentagon’un savunma sanayisi için özel çip üretimi talebi, hibe miktarını gözden geçirme sürecini hızlandırdı.

Intel, Arizona’da iki yeni fabrika inşa etmek ve mevcut fabrikalarını modernize etmek için federal destek almayı planlıyordu. Ancak bu kesinti, Intel’in projelerini nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri oluşturmuş durumda.

CHIPS VE BİLİM YASASI KAPSAMINDA DESTEK VERİLİYORDU

ABD’nin çip üretimini artırmak ve Asya’daki tedarik zincirine olan bağımlılığını azaltmak amacıyla 2022 yılında yürürlüğe giren CHIPS ve Bilim Yasası, Intel gibi şirketlere büyük finansal teşvikler sunuyordu. Bu yasa kapsamında yarı iletken üretimi için 39 milyar dolar, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için ise 11 milyar dolar ayrılmıştı. Intel, bu fonun önemli bir kısmından yararlanacak şirketlerden biri olarak öne çıkıyordu.

Hükümet yetkilileri, Arizona’daki tesislerin modernizasyonu ve yeni fabrikaların inşası için Intel’e 8.5 milyar dolar hibe ve 11 milyar dolarlık kredi desteği sağlamayı planlıyordu. Ancak son karar, hibede önemli bir kesintiyi gündeme getirdi.

ABD, son yıllarda yarı iletken üretimini artırmak için büyük adımlar atıyor. Çin’in bu alandaki etkisini dengelemek ve kritik teknoloji ürünlerinde bağımsızlığı sağlamak, Washington’ın öncelikleri arasında yer alıyor. CHIPS ve Bilim Yasası, bu stratejinin temel taşlarından biri olarak görülüyor.

Ancak Intel’e yapılan bu kesinti, ABD’nin yerli çip üretimini artırma çabalarını yavaşlatabilir. Aynı zamanda, hükümetin bütçe kısıtlamaları ve mevcut fonların daha verimli kullanılması gerektiği yönündeki baskıları da gözler önüne seriyor.

INTEL İÇİN ZORLU BİR SÜREÇ

Intel, hem küresel rekabet hem de üretim maliyetleriyle mücadele ederken, federal desteklerin azalması şirketin planlarını zora sokabilir. Özellikle Çin ve Güney Kore gibi ülkeler, yarı iletken üretiminde güçlü teşvik politikalarıyla dikkat çekiyor.