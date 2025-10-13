Menü Kapat
19°
 Hüseyin Bahcivan

KYK kredi çıkarsa almak zorunlu mu? KYK burs ve kredi başvuruları başladı

2025-2026 KYK burs ve kredi başvurularının başladığı açıklandı. Başvuruların başlamasının ardından öğrenciler tarafından KYK kredi çıkarsa almak zorunlu mu olduğu merak ediliyor. KYK kredi ve burs başvuruları 17 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar devam edecek.

KYK kredi çıkarsa almak zorunlu mu? KYK burs ve kredi başvuruları başladı
Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarında maddi destek sağlayan ve burs başvurularının başladığı açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Başvuruların başlamasının ardından öğrenciler tarafından KYK kredi çıkarsa almak zorunlu mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

KYK kredi çıkarsa almak zorunlu mu? KYK burs ve kredi başvuruları başladı

KYK KREDİ ÇIKARSA ALMAK ZORUNLU MU?

GSB başvurularının sonuçlanmasının ardından burs almaya hak kazanamayan öğrencilere kredi desteği sunuluyor. KYK kredi almak istemeyen öğrencilerin sonuçların açıklanmasının ardından bu haklarından feragat etme hakkı bulunuyor. KYK kredisi çıktığı durumlarda almanın bir zorunluluğu bulunmuyor.

tarafından açıklanan bilgilere göre bu yıl lisans ve ön lisans öğrencilerine aylık 3 bin TL burs ve kredi verilecek. Yüksek lisans öğrencilerine 6 bin TL, doktora öğrencilerine ise 9 bin TL burs ve kredi verileceği açıklandı.

KYK kredi çıkarsa almak zorunlu mu? KYK burs ve kredi başvuruları başladı

KYK KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

KYK kredisinde öğrencilere her ay burs ile aynı miktarda maddi destek sağlanıyor. Ancak burstan farklı olarak öğrenciler üniversite eğitimlerinin sona ermesinin ardından iki yıl sonra başlamak üzere bu tutarları ödemeye başlıyorlar. Öğrenciler kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitlerde bu ücretleri geri ödüyorlar.

