KYK kredi alırken burs başvurusu yapılabilir mi? Kredi alan burs başvurusu yapabilir mi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
13 Ekim'de başlayan burs başvurularının ardından adaylar KYK kredi alırken burs başvurusu yapılıp yapılmadığı da araştırıldı. Binlerce aday bugün itibarıyla başvurularını yapabilecek.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde yer alan açıklamadaki ifadeler şöyle:
"Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz."
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olan ve yukarıdaki sekizinci maddede belirtilen öncelikli burs verilecek öğrenciler kapsamına giren öğrencilerin burs almasına engel bir durumu olmaması halinde kredileri bu başvurularının ve durumlarının tespit edilmesi kaydıyla öncelikli öğrenci durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin e-Devlet üzerinden dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.