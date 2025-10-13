KYK kredi alırken burs başvurusu yapılabilir mi? Kredi alan burs başvurusu yapabilir mi?

13 Ekim'de başlayan burs başvurularının ardından adaylar KYK kredi alırken burs başvurusu yapılıp yapılmadığı da araştırıldı. Binlerce aday bugün itibarıyla başvurularını yapabilecek.

KYK KREDİ ALIRKEN BURS BAŞVURUSU YAPILABİLİR Mİ?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde yer alan açıklamadaki ifadeler şöyle:

"Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz."

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMALI?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olan ve yukarıdaki sekizinci maddede belirtilen öncelikli burs verilecek öğrenciler kapsamına giren öğrencilerin burs almasına engel bir durumu olmaması halinde kredileri bu başvurularının ve durumlarının tespit edilmesi kaydıyla öncelikli öğrenci durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin e-Devlet üzerinden dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.