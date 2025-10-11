KYK burs, kredi başvuru şartları neler nasıl yapılır?

Geçtiğimiz yıl Ekim ayının ikinci haftasında alınan KYK burs ve kredi başvuruları, bu sene ne zaman başlayacak merak ediliyor.

Ekim ayının ikinci haftasına girmemizle birlikte araştırması artan KYK burs ve KYK kredisi başvuruları için tarih araştırmaları hız kazandı.

KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuru süreci henüz başlatılmadı.

Konuya dair açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

KYK burs ve kredi başvuru işlemleri başladığında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Öncelikli olarak burs alabilecek öğrenciler ise şunlar:

Şehidin bekâr evlatları, çocuğu yoksa bekâr kardeşleri

Gazinin kendisi veya bekâr çocukları

Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu belirlenenler

Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekâr birey

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınanlar

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayanlar

Bakanlık tarafından belirlenen ölçütleri sağlayan milli sporcular

Her eğitim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından, alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk 100’e girenler