TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

KYK burs, kredi başvuru şartları neler nasıl yapılır?

Üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi işlemleri için araştırmalarını sürdürüyor. KYK bursundan veya kredisinden faydalanmak isteyenler, KYK burs başvuru detaylarını incelemeye başladı.

KYK burs, kredi başvuru şartları neler nasıl yapılır?
Haber Merkezi
11.10.2025
saat ikonu 23:53
11.10.2025
saat ikonu 23:53

Geçtiğimiz yıl Ekim ayının ikinci haftasında alınan ve başvuruları, bu sene ne zaman başlayacak merak ediliyor.

Ekim ayının ikinci haftasına girmemizle birlikte araştırması artan ve KYK kredisi başvuruları için tarih araştırmaları hız kazandı.

KYK burs, kredi başvuru şartları neler nasıl yapılır?

KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi süreci henüz başlatılmadı.

Konuya dair açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

KYK burs ve kredi başvuru işlemleri başladığında üzerinden gerçekleştirilecek.

KYK burs, kredi başvuru şartları neler nasıl yapılır?

Öncelikli olarak burs alabilecek öğrenciler ise şunlar:

Şehidin bekâr evlatları, çocuğu yoksa bekâr kardeşleri

Gazinin kendisi veya bekâr çocukları

Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu belirlenenler

Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekâr birey

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınanlar

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayanlar

Bakanlık tarafından belirlenen ölçütleri sağlayan milli sporcular

Her yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan seçme ve yerleştirme sınavlarından, alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk 100’e girenler

ETİKETLER
#Eğitim
#öğrenci
#başvuru
#e-devlet
#kyk burs
#kyk kredi
#kredi
#kyk
#burs
#Burs Başvurusu
#Kredi Başvurusu
#Öğrenim
#Aktüel
TGRT Haber
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.