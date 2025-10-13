Başakşehir Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 18 Ekim'de karşılaşacaklar

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu milli aranın ardından devam ediyor. 9. hafta ligde lider olan Galatasaray, Başakşehir karşısında deplasmana çıkacak. Karşılaşma 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
Mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Başakşehir - Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı ve bilet fiyatları araştırılmaya başlandı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray maçının biletlerinin mücadeleden 3 gün önce satışa çıkması bekleniyor. Başakşehir genel olarak karşılaşmalarının biletlerini 3 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Başakşehir - Galatasaray maçının biletlerinin de 15 Ekim 2025 Çarşamba günü satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili Başakşehir tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.
Başakşehir - Galatasaray maç biletlerinin fiyatları, bilet satış duyurusunun ardından belli olacak. Başakşehir'in, Trendyol Süper Lig'in 6. haftası kapsamında kendi evinde oynadığı Alanyaspor karşılaşmasının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:
Galatasaray karşılaşmasında bu bilet fiyatlarının değişme ihtimali bulunuyor. Başakşehir tarafından yapılacak olan bilet satış duyurusunun ardından karşılaşmanın bilet fiyatları netlik kazanacak.