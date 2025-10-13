Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
19°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Başakşehir Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 18 Ekim'de karşılaşacaklar

Milli aranın ardından Süper Lig'de maçlar 9. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Mücadeleler kapsamında Galatasaray, Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadeleye sayılı günler kala Başakşehir - Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatları gündem oldu.

Başakşehir Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 18 Ekim'de karşılaşacaklar
'de 2025-2026 sezonu milli aranın ardından devam ediyor. 9. hafta ligde lider olan , karşısında deplasmana çıkacak. Karşılaşma 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Başakşehir - Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı ve araştırılmaya başlandı.

Başakşehir Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 18 Ekim'de karşılaşacaklar

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray maçının biletlerinin mücadeleden 3 gün önce satışa çıkması bekleniyor. Başakşehir genel olarak karşılaşmalarının biletlerini 3 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Başakşehir - Galatasaray maçının biletlerinin de 15 Ekim 2025 Çarşamba günü satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili Başakşehir tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Başakşehir Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 18 Ekim'de karşılaşacaklar

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Başakşehir - Galatasaray maç biletlerinin fiyatları, bilet satış duyurusunun ardından belli olacak. Başakşehir'in, Trendyol 'in 6. haftası kapsamında kendi evinde oynadığı Alanyaspor karşılaşmasının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

  • Güney Üst: 100 TL
  • Batı Üst: 150 TL
  • Batu Alt: 200 TL
  • Misafir: 130 TL

Galatasaray karşılaşmasında bu bilet fiyatlarının değişme ihtimali bulunuyor. Başakşehir tarafından yapılacak olan bilet satış duyurusunun ardından karşılaşmanın bilet fiyatları netlik kazanacak.

#galatasaray
#başakşehir
#süper lig
#trendyol süper lig
#bilet fiyatları
#Maç Biletleri
#Aktüel
TGRT Haber
