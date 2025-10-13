Gabriel Paulista Beşiktaş'tan yolcu! Ezeli rakip devreye giriyor

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda devre arasında kadroda değişiklikler yapılacak. Bazı oyunculara veda edilmesi bekleniyor.

PAULISTA YOLCU

Beklenen performansı veremeyen ve Galatasaray maçında bir pozisyonda tepki çeken David Jurásek'in gönderilmesi planlanıyor. İddialara göre Gabriel Paulista'ya da kapılar kapanacak.

EZELİ RAKİP DEVREDE

Sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen Paulista ile yolların ayrılması bekleniyor. Brezilya'dan ESPN'nin haberine göre Paulista için Fenerbahçe ve Corinthians'ın devrede olduğu belirtiliyor.

Gabriel Paulista, siyah beyazlılarla 36 maça çıkarken 1 gol atıp 3 de asist yaptı. Deneyimli futbolcu stoper tandeminde Emirhan,DjaloveUduokhai'nin ardından 4. alternatif konumunda.