Spor
Gabriel Paulista Beşiktaş'tan yolcu! Ezeli rakip devreye giriyor

Sergen Yalçın'ın kararları doğrultusunda devre arası transfer dönemine hazırlanan Beşiktaş'ta gönderilecek oyuncular netleşmeye başlıyor. Siyah-beyazlıların Gabriel Paulista ile yollarını ayıracağı konuşuluyor. Paulista için Süper Lig devinin devreye gireceği iddia edildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
09:57
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
09:57

’ta teknik direktör ’ın isteği doğrultusunda devre arasında kadroda değişiklikler yapılacak. Bazı oyunculara veda edilmesi bekleniyor.

PAULISTA YOLCU

Beklenen performansı veremeyen ve maçında bir pozisyonda tepki çeken David Jurásek'in gönderilmesi planlanıyor. İddialara göre 'ya da kapılar kapanacak.

EZELİ RAKİP DEVREDE

Sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen Paulista ile yolların ayrılması bekleniyor. Brezilya'dan ESPN'nin haberine göre Paulista için ve Corinthians'ın devrede olduğu belirtiliyor.

Gabriel Paulista, siyah beyazlılarla 36 maça çıkarken 1 gol atıp 3 de asist yaptı. Deneyimli futbolcu stoper tandeminde Emirhan,DjaloveUduokhai'nin ardından 4. alternatif konumunda.

Fenerbahçe'de kadro dışı kararları: Yıldız isimlere yaptırım!
İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor! Kadro dışı kararı sonrası yönetimi kızdıracak hamle
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#beşiktaş
#gabriel paulista
#sergen yalçın
#Fenerbahçe
#David Jurásek
#David Jurásek
#Corinthians
#Spor
