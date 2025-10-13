Kar nereye yağdı 13 Ekim 2025? Kar yağışı olan iller

2025 yılının sonuna yaklaşmamızla beraber kar yağışı başlayan iller de merak edildi. Ekim ayının ortalarında Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili oldu. Heyecanla beklenen kar yağışı Tokat, Erzurum, Uludağ, Sivas, Gümüşhane gibi yerlerde etkili oluyor.

KAR NEREYE YAĞDI 13 EKİM 2025?

Kış aylarına girmemize kısa süre kala gözler kar yağışında. Ekim ayında birçok ilde yağış etkili olmaya başladı. Türkiye'nin önemli kış sporları merkezinden biri olan Erciyes Dağı'nda kar yağışı olurken, Giresun’un önemli turizm merkezlerinden biri olan Bektaş Yaylası’nda yağış başladı. Tokat kent merkezinde hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşerken yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Uludağ'da sağanak yağışlar sonrasında kar yağışı başlarken yağışı görenler gece yarısı Uludağ'a akın etti.

KAR YAĞIŞI OLAN İLLER LİSTESİ

2025 yılının sonlarına yaklaşmamızla beraber kış ayı da başladı sayılıyor. Van'ın Başkale ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının başlamasıyla beraber soğuk hava da etkisini gösterdi. Sıcaklıklar aniden düşerken Sarıkamış Kayak Merkezi tamamen beyaza büründü.

Bayburt’un yüksek kesimlerine ekim ayının 13’ünde kar yağmasıyla beraber etraf bembeyaz oldu. Erzincan'da yüksek kesimlerinde ekim ayının 13’ünde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden sebep olmaya başladı. Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olması nedeniyle yaylalar kar ile örtüldü.

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda da ekim ayında kar yağışı başladı. Kar yağışı sonrasında ağaçlar bembeyaz olurken sıcaklıklarda da ani düşüş yaşandı. Kastamonu'nun Araç ilçesinden Ilgaz Dağına geldiğini ifade eden Hakan Uzun, "Hava sıcaklığı eksi dereceye kadar düştü. Biz, Ankara'ya dönüyoruz. Dönerken de Ilgaz Dağına uğramak istedik. Mevsimin ilk karını görmek istedik. Ilgaz'ın güzel bir havası var gerçekten. Mükemmel bir de havası var. Şu anda çok üşüyoruz ama hava çok güzel. Burası mükemmel bir yer, daha öncede gelmiştim ama o zaman kar vardı. Şimdi yeni yeni daha yağıyor" ifadelerini kullandı.

Heyecanla beklenen kar yağışı Bolu'da da etkili oldu. At Yaylası ve Sarıalan bölgesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olurken ağaçlık alanlar beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı sonrası Antalya-Konya kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkii beyaza büründü.

Mersin’in Anamur ilçesinde sıcaklıkların düşmesiyle beraber yılın ilk kar yağışı meydana geldi. İlçeye bağlı 2 bin 300 rakımlı Kaşpazarı Yaylası'nda sabah başlayan yağmur bir süre sonra kar yağışına dönüştü.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde de yılın ilk kar yağışı oldu. Yağış sonrasında İl Özel İdaresi ekipleri tedbir almaya başlarken beyaz örtü sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı. Afyonkarahisar'da ise mevsimin ilk karı yaklaşık 2 bin 300 rakımlı Yellibel Yaylası'na yağdı.

KAR YAĞIŞI BAŞLADI MI, NERELERDE YAĞIYOR?

Kış aylarına girmemizle kısa süre kala ekim ayında birçok ilde kar yağışı etkili olurken Yıldız Dağı Kayak Merkezi, mevsimin ilk karıyla birlikte beyaza büründü. Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne ziyaret için giden Sema Fırat, "Şu anda Yıldız Dağı Kayak Merkezindeyiz. Mevsimin ilk karı yağmaya başladı. Her taraf beyaza büründü. Sezonun en kısa zamanda açılmasını bekliyoruz. Bu muhteşem manzarayı herkesin de gelip görmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Ordu'nun yüksek kesimli yaylalarına mevsimin ilk karı düşerken yüksek kesimlerde yağış henüz bitmedi. Karabük’ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken İlçeye 14 kilometre mesafedeki bin 700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde yağış sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı. Aksaray'ın yüksek kesimlerinde bulunan Güzelyurt ilçesine mevsimin ilk karı düştü.