Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Kar nereye yağdı 13 Ekim 2025? Kar yağışı olan iller

MGM verilerine göre birçok yerde sıcaklıklar düşerken yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor. Heyecanla beklenen beyaz örtü ülkemizin birçok yerinde görüldü. Kar nereye yağdı merak edilirken ülkemizin dört bir yanından kar görüntüleri geliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 09:54

2025 yılının sonuna yaklaşmamızla beraber başlayan iller de merak edildi. Ekim ayının ortalarında 'nin birçok ilinde kar yağışı etkili oldu. Heyecanla beklenen kar yağışı Tokat, Erzurum, , Sivas, Gümüşhane gibi yerlerde etkili oluyor.

KAR NEREYE YAĞDI 13 EKİM 2025?

aylarına girmemize kısa süre kala gözler kar yağışında. Ekim ayında birçok ilde yağış etkili olmaya başladı. Türkiye'nin önemli kış sporları merkezinden biri olan Erciyes Dağı'nda kar yağışı olurken, Giresun’un önemli turizm merkezlerinden biri olan Bektaş Yaylası’nda yağış başladı. Tokat kent merkezinde hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşerken yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Uludağ'da sağanak yağışlar sonrasında kar yağışı başlarken yağışı görenler gece yarısı Uludağ'a akın etti.

Kar nereye yağdı 13 Ekim 2025? Kar yağışı olan iller

KAR YAĞIŞI OLAN İLLER LİSTESİ

2025 yılının sonlarına yaklaşmamızla beraber kış ayı da başladı sayılıyor. Van'ın Başkale ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının başlamasıyla beraber soğuk hava da etkisini gösterdi. Sıcaklıklar aniden düşerken Sarıkamış Kayak Merkezi tamamen beyaza büründü.

Kar nereye yağdı 13 Ekim 2025? Kar yağışı olan iller

Bayburt’un yüksek kesimlerine ekim ayının 13’ünde kar yağmasıyla beraber etraf bembeyaz oldu. Erzincan'da yüksek kesimlerinde ekim ayının 13’ünde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden sebep olmaya başladı. Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olması nedeniyle yaylalar kar ile örtüldü.

Kar nereye yağdı 13 Ekim 2025? Kar yağışı olan iller

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda da ekim ayında kar yağışı başladı. Kar yağışı sonrasında ağaçlar bembeyaz olurken sıcaklıklarda da ani düşüş yaşandı. Kastamonu'nun Araç ilçesinden Ilgaz Dağına geldiğini ifade eden Hakan Uzun, "Hava sıcaklığı eksi dereceye kadar düştü. Biz, Ankara'ya dönüyoruz. Dönerken de Ilgaz Dağına uğramak istedik. Mevsimin ilk karını görmek istedik. Ilgaz'ın güzel bir havası var gerçekten. Mükemmel bir de havası var. Şu anda çok üşüyoruz ama hava çok güzel. Burası mükemmel bir yer, daha öncede gelmiştim ama o zaman kar vardı. Şimdi yeni yeni daha yağıyor" ifadelerini kullandı.

Kar nereye yağdı 13 Ekim 2025? Kar yağışı olan iller

Heyecanla beklenen kar yağışı Bolu'da da etkili oldu. At Yaylası ve Sarıalan bölgesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olurken ağaçlık alanlar beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı sonrası Antalya-Konya kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkii beyaza büründü.

Mersin’in Anamur ilçesinde sıcaklıkların düşmesiyle beraber yılın ilk kar yağışı meydana geldi. İlçeye bağlı 2 bin 300 rakımlı Kaşpazarı Yaylası'nda sabah başlayan yağmur bir süre sonra kar yağışına dönüştü.

Kar nereye yağdı 13 Ekim 2025? Kar yağışı olan iller

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde de yılın ilk kar yağışı oldu. Yağış sonrasında İl Özel İdaresi ekipleri tedbir almaya başlarken beyaz örtü sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı. Afyonkarahisar'da ise mevsimin ilk karı yaklaşık 2 bin 300 rakımlı Yellibel Yaylası'na yağdı.

Kar nereye yağdı 13 Ekim 2025? Kar yağışı olan iller

KAR YAĞIŞI BAŞLADI MI, NERELERDE YAĞIYOR?

Kış aylarına girmemizle kısa süre kala ekim ayında birçok ilde kar yağışı etkili olurken Yıldız Dağı Kayak Merkezi, mevsimin ilk karıyla birlikte beyaza büründü. Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne ziyaret için giden Sema Fırat, "Şu anda Yıldız Dağı Kayak Merkezindeyiz. Mevsimin ilk karı yağmaya başladı. Her taraf beyaza büründü. Sezonun en kısa zamanda açılmasını bekliyoruz. Bu muhteşem manzarayı herkesin de gelip görmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Kar nereye yağdı 13 Ekim 2025? Kar yağışı olan iller

Ordu'nun yüksek kesimli yaylalarına mevsimin ilk karı düşerken yüksek kesimlerde yağış henüz bitmedi. Karabük’ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken İlçeye 14 kilometre mesafedeki bin 700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde yağış sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı. Aksaray'ın yüksek kesimlerinde bulunan Güzelyurt ilçesine mevsimin ilk karı düştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeni haftada sağanak ve kar bastıracak! 16 ile Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
ETİKETLER
#Türkiye
#Uludağ
#kar yağışı
#trakya
#kış
#Ekim 2025
#Erciyes Dağı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.