İşsizlik maaşı almak için 6 kritik şart! Özgür Erdursun açıkladı

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı, işten ayrılma­dan önceki son dört ayın brüt ka­zanç ortalamasının yüzde 40’ı üzerinden hesaplanıyor. Ancak bu tutar, hiçbir şekilde brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. 2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005 lira 50 kuruş olduğundan, işsizlik maaşı en az 10.402 lira, en fazla 20.804 lira ara­sında değişiyor.

Brüt maaşı 70–80 bin lira olan bir çalışan bile 20.804 li­radan fazla işsizlik maaşı ala­mıyor. Asgari ücretin brüt iki katı olan 52.011 lira üzeri ücretle çalışanların işsizlik ödenek­leri de 20.804 TL’nin üzerin­de olamaz.