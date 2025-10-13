Menü Kapat
İşsizlik maaşı almak için 6 kritik şart! Özgür Erdursun açıkladı

İşsizlik maaşı almak için 6 kritik şart! Özgür Erdursun açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çalışanların hayatlarının belli dönemlerinde karşılaştıkları işsizlik maaşıyla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Erdursun işsizlik maaşı almak isteyenlerin 6 şartı birden yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Erdursun'un Dünya gazetesinde konuyla ilgili yazdığı yazıdan öne çıkanlar şöyle: 
 

"İŞKUR’un 2025 yılı ilk sekiz ayına ilişkin verilerine göre 1 mil­yon 184 bin 652 kişi işsizlik maa­şı için başvuruda bulundu. Ancak bu başvuruların sadece 573 bin 399’u, yani yaklaşık yarı­sı, işsizlik ödeneğine hak kazandı. Her iki başvurudan yalnızca bi­ri onaylandı. Bu tablo, hem işsizliğin arttığı­nı hem de işsizlik maaşı almanın kolay olmadığını gösteriyor.

 

 

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı, işten ayrılma­dan önceki son dört ayın brüt ka­zanç ortalamasının yüzde 40’ı üzerinden hesaplanıyor. Ancak bu tutar, hiçbir şekilde brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. 2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005 lira 50 kuruş olduğundan, işsizlik maaşı en az 10.402 lira, en fazla 20.804 lira ara­sında değişiyor.

Brüt maaşı 70–80 bin lira olan bir çalışan bile 20.804 li­radan fazla işsizlik maaşı ala­mıyor. Asgari ücretin brüt iki katı olan 52.011 lira üzeri ücretle çalışanların işsizlik ödenek­leri de 20.804 TL’nin üzerin­de olamaz.

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN 6 ŞART 

İşsizlik maaşı, her işsiz kalana ödenen bir ücret değildir.

Bazı şartların yerine getirilme­si gerekir:

-İşveren tarafından işten çı­karılmış olmak.

Kendi isteğiyle ayrılanlar (isti­fa edenler) bu haktan yararlana­maz.

-Son 120 gün kesintisiz sigor­talı olmak.

-Son üç yılda en az 600 gün iş­sizlik sigortası primi ödemiş ol­mak.

-İşten ayrılış tarihinden iti­baren 30 gün içinde İŞKUR’a baş­vurmak.

-SGK çıkış kodunun, işveren kaynaklı feshi göstermesi gere­kir.

Bu şartlardan biri eksikse, baş­vuru reddedilir.

MAAŞ NE KADAR ÖDENİR?

Prim gün sayısına göre maaş süresi değişir:

600 gün primi olan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay, 1080 gün ve üzeri primi olan 10 ay boyunca iş­sizlik maaşı alabilir.

Ödemeler her ayın 5’inde PTT veya IBAN hesabına yatırılır.

'İŞTEN ÇIKIŞ KODU ÖNEMLİ'

İşsizlik maaşında en önemli kriter, SGK’ya bildirilen işten çı­kış kodudur.

Bu kod, İŞKUR’un çalışanın ödeneğe hak kazanıp kazanmadı­ğına karar vermesini sağlar.

-“İstifa” (Kod 03), “kapsam dışı fesih” veya “işçinin kusuru” olarak bildirilen çıkışlarda işsizlik maaşı alınamaz.

-4447 sayılı Kanun’un A, B, C, D, E, F ve G bentlerine dayalı fesihler (örneğin Kod 04, 05, 15, 17, 18, 23–25, 27– 28, 31–34) işsizlik maaşına hak kazandırır.

 

-Askerlik (Kod 12) nede­niyle işten ayrılanlar da bu haktan yararlanabilir.

-İşyerinin KHK ile kapa­tılması veya kamuya geçiş hakkı olmayan fesihler de istisna kap­samındadır.

Kısacası, işten çıkış bildirge­sindeki tek bir kod, çalışanın iş­sizlik maaşı alıp alamayacağını belirler.

Bu nedenle her çalışan, işten ayrılış belgesindeki kodu mutla­ka kontrol etmelidir."

