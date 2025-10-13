Bu hafta hesaba geçecek olan 6 temettü ödemesi ve tarihi! Bu hafta hangi şirketler temettü verecek?

Borsa İstanbul tarafından yapılacak olan temettü ödeme tarihleri duyuruldu. Binlerce yatırımcı bu hafta hangi temettüler verilecek merak ederken takvim belli oldu.

BU HAFTA HANGİ ŞİRKETLER TEMETTÜ VERECEK 13 EKİM?

LDR Turizm A.Ş.

Hisse başına 0,1426024 TL brüt ve 0,121212 TL net temettü dağıtımı gerçekleştirirken 4. taksit olacak.

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Hisse başına 0,0214723 TL brüt ve 0,0214723 TL net temettü dağıtımı 13 Ekim günü yapılırken 1. taksit ödemesi yapılacak.

Ebebek Mağazacılık A.Ş.

Hisse başına 0,50 TL brüt ve 0,425 TL net temettü verirken ödemeler 15 Ekim'de yapılacak.

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hisse başına 0,3799795 TL brüt ve 0,3229825 TL net temettü dağıtımı olurken 1. taksit ödenecek. Ödeme tarihi ise 15 Ekim olarak belirlendi.

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş.

15 Ekim'de hisse başına 0,3571428 TL brüt ve 0,3035713 TL net temettü verilecek.

Turcas Holding A.Ş.

TRCAS hissesinin temettü ödeme tarihi 15 Ekim olarak belirlenirken yatırımcıların ödemelerinin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Hisse başına 0,5687 TL ödeme yapılacak.

BU HAFTA TEMETTÜ VEREN ŞİRKETLER HİSSELER 13-19 EKİM

Bu hafta temettü ödemesi yapacak olan şirketler belli oldu. Yatırımcılar hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın! İşte bu haftanın temettü veren şirketleri:

BEGYOB: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

LIDERL: Ldr Turizm A.Ş.

EBEBKE: Bebek Mağazacılık A.Ş.

PLTUR: Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

GOKNR: Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.

TRCAS: Turcas Holding A.Ş.

BU YIL SONUNA KADAR TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK OLAN ŞİRKETLER

MSGYO: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

ALKLC: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

AVPGY: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

OSMEN: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

MEDTR: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.

DESAD: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

OYAKCO: Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.

GUNDGG: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

SANFM: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.

DURKN: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.



BALSU: Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

ARDYZ: Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.

EGPRO: Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

ASELS: Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

OFSYM: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

MTRYO: Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.

ATLAS: Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.

BIMAS: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

OBAMS: Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

TCELL: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

GWIND: Galata Wind Enerji A.Ş.

PSDTC: Pergamon Status Dış Tic. A.Ş.

TKFEN: Tekfen Holding A.Ş.

KTSKR: Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.

VSNMD: Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.