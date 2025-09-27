Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

TÜPRAŞ temettü ne kadar? 2025 temettü ne zaman hesaba geçer?

TÜPRAŞ temettü zamanı, 2025 yılı ikinci ödemesi kapsamında hisse sahibi yatırımcılar tarafından sorgulanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TÜPRAŞ temettü ne kadar? 2025 temettü ne zaman hesaba geçer?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 13:51

’un en büyük ve en köklü şirketlerinden biri olan , bu yıl iki kez dağıtacağını duyurmuştu.

İlk ödemeyi mart ayında yapan TÜPRAŞ'ın temettü takvimi incelemesi ikinci taksit çerçevesinde hızlandı.

TÜPRAŞ temettü ne kadar? 2025 temettü ne zaman hesaba geçer?

TÜPRAŞ (TUPRS) TEMETTÜ MİKTARI NE KADAR?

Tüpraş 2024 senesinde 18,31 milyar TL net dönem kazancı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki seneye kıyasla yüzde 76 düşüş gösterdi.

Şirketin net gelirleri ise 2024’te 810,38 milyar TL olurken, geçen seneye oranla yüzde 18 geriledi.

İlk temettü ödemesi 28 Mart'ta 6,61 TL olarak hesaplara yansıtıldı.

İkinci ödemenin ise 6,30 TL olacağı aktarıldı.

TÜPRAŞ temettü ne kadar? 2025 temettü ne zaman hesaba geçer?

TÜPRAŞ TEMETTÜ TARİHİ İLE HİSSE NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

Tüpraş temettü ödemesini 30 Eylül 2025 Pazartesi günü yapacak ve başına 6,30 TL olarak yatıracak.

Buna göre, TUPRS hisseleri için temettü ödemesi 2 Ekim 2025 tarihinde yatırımcıların hesaplarına geçecek.

ETİKETLER
#borsa istanbul
#hisse
#tüpraş
#temettü
#finans
#Şirket Haberleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.