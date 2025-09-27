TÜPRAŞ temettü ne kadar? 2025 temettü ne zaman hesaba geçer?

Borsa İstanbul’un en büyük ve en köklü şirketlerinden biri olan TÜPRAŞ, bu yıl iki kez temettü dağıtacağını duyurmuştu.

İlk ödemeyi mart ayında yapan TÜPRAŞ'ın temettü takvimi incelemesi ikinci taksit çerçevesinde hızlandı.

TÜPRAŞ (TUPRS) TEMETTÜ MİKTARI NE KADAR?

Tüpraş 2024 senesinde 18,31 milyar TL net dönem kazancı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki seneye kıyasla yüzde 76 düşüş gösterdi.

Şirketin net gelirleri ise 2024’te 810,38 milyar TL olurken, geçen seneye oranla yüzde 18 geriledi.

İlk temettü ödemesi 28 Mart'ta 6,61 TL olarak hesaplara yansıtıldı.

İkinci ödemenin ise 6,30 TL olacağı aktarıldı.

TÜPRAŞ TEMETTÜ TARİHİ İLE HİSSE NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

Tüpraş temettü ödemesini 30 Eylül 2025 Pazartesi günü yapacak ve hisse başına 6,30 TL olarak yatıracak.

Buna göre, TUPRS hisseleri için temettü ödemesi 2 Ekim 2025 tarihinde yatırımcıların hesaplarına geçecek.