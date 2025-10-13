İspanya'yı sel aldı: İnsanlar binalarda, arabalarda mahsur kaldı

Kategoriler
İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinde, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel, çok sayıda kişinin binalarda ve araçlarda mahsur kalmasına neden oldu. İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET) yetkilileri, artması beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede "kırmızı" alarma geçildiğini belirtti. Bunun üzerine Katalonya Sivil Koruma Ajansından yapılan açıklamada, Katalonya'nın Tarragona kentindeki vatandaşlara "evlerinden çıkmamaları" çağrısı yapıldı.