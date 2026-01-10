Menü Kapat
11°
SÜPER KUPA FİNALİ! Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS FB maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Fenerbahçe maç saatinin değiştirilmesiyle gözler Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na çevrildi. Trabzonspor karşısında aldığı görkemli galibiyetle kupayı ne kadar istediğini gösteren Okan Buruk’un öğrencileri, taraftarının önünde kupaya uzanmak istiyor. Eski takımı Samsunspor karşısında ipleri eline alan Anthony Musaba, derbide sarı-lacivertlilerin en önemli kozu olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Süper Kupa maçında VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev alacak. İstanbul’da yağmur ve fırtınanın akşam saatlerinde etkili olması beklenirken maç erkene çekildi. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçının canlı yayınlanacağı kanal…

SÜPER KUPA FİNALİ! Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS FB maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu. Süper Kupayı daha önce 7 kez müzesine götüren Galatasaray ve 3 kez gülen Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Süper Lig iki ezeli rakibin şampiyonluk mücadelesine tanıklık ederken rekabet Süper Kupa’ya taşındı. Dev derbi öncesinde iki takımın teknik direktörleri bir araya gelirken iddialı açıklamalar heyecanın dozunu arttırdı. Galatasaray’da kritik mücadele öncesinde Osimhen’in yokluğunda hücum hattında tüm gözler İcardi’de olacak. Yunus Akgün, Leroy Sane gibi isimlerle sarı-kırmızılılar etkili olmaya çalışacak. Fenerbahçe’de ise eksikler can sıksa da Tedesco yeni transferi Musaba ile gülmeye çalışacak. Fenerbahçe - Galatasaray maçının canlı yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi…

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu olumsuz hava koşulları sebebiyle derbi saatinde değişikliğe gitti. Normal şartlarda saat 20.00’da başlaması planlanan Süper Kupa finali 10 Ocak cumartesi günü saat 18.45’te başlayacak.

SÜPER KUPA FİNALİ! Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS FB maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Kupa finaliyle ezeli rekabette iki takım 405’nci kez karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak derbiyle 19. Süper Kupa sahibini bulmaya hazırlanıyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

DERBİ ÖNCESİ İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği akşam saatlerinde etkisini artıracak sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Rüzgarların güneybatıdan lodos ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İstanbul’da saat 12.00-18.00 saatleri arasında sağanak, 18.00-19.00 saatleri arasında ise gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği ifade edildi.

SÜPER KUPA FİNALİ! Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS FB maçı ne zaman, saat kaçta?

SÜPER KUPA’NIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

SÜPER KUPA 19. KEZ SAHİBİNİ BULACAK

Süper Kupa'yı bugüne kadar Galatasaray 7, Fenerbahçe de 3 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Sarı-kırmızılılar, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında kupayı aldı. Sarı-lacivertliler de 2007, 2009 ve 2014 yıllarında kupayı kazandı.

Dev derbinin kazananı Süper Kupa’nın 19. sahibi olacak.

SÜPER KUPA FİNALİ! Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS FB maçı ne zaman, saat kaçta?

DERBİDE GÖZLER YABANCI OYUNCULARDA

İki takım arasında son 11 sezonda oynanan 27 derbide Galatasaray 25 kez ağları havalandırırken Fenerbahçe, rakibine 18 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. Bu müsabakalarda atılan 43 golün 36'sını yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti

#Yaşam
