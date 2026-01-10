Menü Kapat
11°
Kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Nuriye Dilmaç'ı böyle tuzağa çekmişler

2024 yılında kaybolan 37 yaşındaki Nuriye Dilmaç'ın, eski eşi Dursun Dalkılıç tarafından öldürüldüğü ve cesedinin Şile'de bir hafriyat döküm sahasında gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Dilmaç cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Dalkılıç'ın eski eşini yeni bir hat aldırarak tuzağa çektiği ve cinayetin ardından cesedi gömmek için bir kamyon bahçe toprağı satın aldığı öğrenildi.

Kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Nuriye Dilmaç'ı böyle tuzağa çekmişler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 15:01

İstanbul'da 2024 yılının mart ayında kaybolması üzerine babası ve kız kardeşi tarafından kayıp başvurusu yapılan 37 yaşındaki Nuriye Dilmaç'ı, 47 yaşındaki eski eşi Dursun Dalkılıç'ın iple boğarak öldürdüğü ve Şile'de hafriyat alanına gömdüğü tespit edilmişti.

Nuriye Dilmaç cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürerken yeni detaylar da ortaya çıktı.

YENİ HAT ALDIRARAK ESKİ EŞİNİ TUZAĞA ÇEKMİŞ

Edinilen bilgiye göre, Nuriye Dilmaç ile Dursun Dalkılıç'ın evlilikte şiddet olduğu gerekçesiyle 17 yılın ardından boşandığı, boşanma sonrasında şüpheli Dalkılıç'ın Dilmaç'ın peşini bırakmayarak rahatsız etmeye devam ettiği, Dalkılıç'ın daha önce Dilmaç için "Onu eski oturdukları evin bahçesine gömeceğim" şeklinde söylemlerde bulunduğu, hatta birkaç kez eski eşi Nuriye Dilmaç'a ulaşamayan Dalkılıç'ın karakola giderek kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi.

Nuriye Dilmaç'a ulaşamayan Dursun Dalkılıç'ın Süreyya K. isimli bir arkadaşından yeni bir hat almak için yardım istediği, hattı aldırdıktan sonra eski eşi Dilmaç'la kendisini bir otel çalışanı olarak tanıtarak irtibat kurduğu, mesajlaşma sürerken Dalkılıç'ın, eski eşini inandırmak üzere başka bir arkadaşı olan Muharrem S.'nin yanına gittiği, Muharrem S.'yi ikna ederek eski eşiyle ikisinin görüntülü şekilde irtibatını sürdürdüğü öne sürüldü.

İddiaya göre, bir süre sonra Muharrem S. ile Nuriye Dilmaç'ın buluşmak üzere sözleştiği, Dursun Dalkılıç'ın tüm aşamalardan haberi olduğu, 23 yaşındaki oğlu Eren Dalkılıç'ı da yanına alarak 3'ü birlikte Dilmaç'ın tarif ettiği yere gittikleri belirlendi.

Kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Nuriye Dilmaç'ı böyle tuzağa çekmişler

BİR KAMYON BAHÇE TOPRAĞI SATIN ALMIŞ

Soruşturma aşamasında Eren Dalkılıç itirafçı olurken, ifadesine göre, babasıyla görünmemek için bagaja saklandıkları, annesi Nuriye Dilmaç'ın arabanın arka koltuğuna oturduğu sırada babasıyla ortaya çıktığı, Muharrem S. olay yerinden ayrılırken babası Dursun Dalkılıç'ın annesine önce yumruk atarak bayılttığı, sonrasında iple boğarak öldürdüğü ifade edildi.

Eren Dalkılıç ifadesinin devamında ise eve getirdikleri annesi Nuriye Dilmaç'ın cesedini bir çuvala koyduklarını, satın aldıkları bir kamyon bahçe toprağıyla birlikte İBB Şile Sahilköy hafriyat döküm sahasına gittiklerini, döküm sahasına geldiklerinde ise cesedi babasının gömdüğünü ve sonrasında eve geri döndüklerini söyledi.

Öte yandan, şüpheli Eren Dalkılıç ifadesinde, ayda 1 kez sürekli annesinin gömüldüğü yeri daha sonra mezar olarak yaptıracağı bir yere gömmek üzere işaretlediğini de ifade etti.

Kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Nuriye Dilmaç'ı böyle tuzağa çekmişler

9 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI

Olaydan 4 ay sonra Temmuz 2024'de kızı tarafından kayıp başvurusunda bulunulması üzerine olay ortaya çıkarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, polis ekiplerinin incelemeleriyle olayla ilgisi bulunan diğer şüpheliler de tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde Dursun Dalkılıç, Eren Dalkılıç, Zakir D. Ercan D., Cevdet D., Emir D., Süreyya K., Hakan B. ve Muharrem S. gözaltına alındı. Şüpheliler gözaltında bulundukları sırada Sancaktepe'de bulunan ev bahçesi ve su kuyuları eş zamanlı olarak kazıldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden Dursun Dalkılıç, Eren Dalkılıç, Muharrem S., Zakir D. Cevdet D. ve Ercan D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli Süreyya K., Hakan B. ve Emir D. ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Nuriye Dilmaç'ın cansız bedenine ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

