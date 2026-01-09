Arnavutköy'de yolcu otobüsü kazaya karıştı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Arnavutköy’de akşam saatlerinde korku dolu anların yaşanmasına neden olan bir trafik kazası gerçekleşti. Sultan Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde, saat 19.20 sularında meydana gelen olayda, aynı yönde ilerleyen bir yolcu otobüsü ile bir otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan yolcuların da aralarında yer aldığı çok sayıda kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye emniyet güçleri ve çok sayıda ambulans yönlendirildi. Kazanın ardından caddede güvenlik önlemleri artırılırken, ekiplerin olay yerinde müdahalesi sürüyor.