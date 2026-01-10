Yemek yiyip evden çıktı, sırra kadem bastı! 4 gündür her yerde aranıyor

Yenişehir ilçesinde yaşayan Alper Özkaya, ailesiyle birlikte yemek yedikten sonra evden ayrıldı. Karaköy Mahallesi’ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyen Özkaya'nın ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri kayıp şahsın bulunması için çalışma başlatırken, ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.

"KARDEŞİM 4 GÜNDÜR KAYIP"

Kayıp şahsın ablası Nilay Kondu, "Kardeşim 4 gündür kayıp. Jandarmaya haber verdik. Hiçbir hastalığı ve sıkıntısı yoktur. Görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini önemle bekliyoruz" dedi.