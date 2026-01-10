Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Yemek yiyip evden çıktı, sırra kadem bastı! 4 gündür her yerde aranıyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Alper Özkaya evden çıktıktan sonra sırra kadem bastı. Jandarma ekipleri Özkaya'yı her yerde arıyor.

Yemek yiyip evden çıktı, sırra kadem bastı! 4 gündür her yerde aranıyor
Yenişehir ilçesinde yaşayan Alper Özkaya, ailesiyle birlikte yemek yedikten sonra evden ayrıldı. Karaköy Mahallesi’ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyen Özkaya'nın ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri kayıp şahsın bulunması için çalışma başlatırken, ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.

"KARDEŞİM 4 GÜNDÜR KAYIP"

Kayıp şahsın ablası Nilay Kondu, "Kardeşim 4 gündür kayıp. Jandarmaya haber verdik. Hiçbir hastalığı ve sıkıntısı yoktur. Görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini önemle bekliyoruz" dedi.

