YPG canlı kalkan olarak kullanıyordu! Suriye İç Güvenlik Güçleri, Şeyh Maksud'daki sivilleri kurtardı

Suriye İç Güvenlik Güçleri, arama ve tarama operasyonlarını tamamlamak, bölgenin güvenliğini tesis etmek amacıyla Suriye ordusu ile koordineli olarak Halep'in Şeyh Maksud Mahallesine girdi.

İç Güvenlik Kuvvetleri, Şeyh Maksud Mahallesinde köşeye sıkışan bazı terör örgütü YPG mensupları tarafından rehin alınan ve orduya karşı canlı kalkan olarak kullanılan bir grup sivili kurtardı. Siviller, İç Güvenlik Güçleri tarafından Şeyh Maksud Mahallesinden tahliye edildi.

İç Güvenlik Güçleri, ordunun operasyonunun ardından çaresiz kalarak bir hastanede konuşlanan terör örgütü mensuplarının teslim olmaları için ikna çalışmaları sürdürüyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ HASTANEYİ KARARGAHA DÖNÜŞTÜRDÜ

Halep Sağlık Müdürü Muhammed Vecih Cuma yaptığı açıklamada, "Terör örgütünü, Şeyh Maksud Mahallesindeki Yasin Hastanesi'nden sağlık personeli ve çalışanları zorla çıkardıkları ve hastaneyi karargaha dönüştürdükleri için en sert şekilde kınıyoruz. Bu, sağlık tesislerini ve sağlık personelini koruyan tüm uluslararası ve insani hukuk ve normların açık bir ihlalidir. Bu, sağlık sektörüne karşı işlenmiş ciddi bir suçtur, sivillerin ve hastaların hayatını tehlikeye atmakta ve bölge sakinlerini tıbbi bakıma ve gerekli sağlık hizmetlerine erişim temel hakkından mahrum bırakmaktadır" ifadelerine yer verdi.