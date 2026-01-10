Yol çökünce ortaya çıkan manzara korkuttu, polis alarma geçti! Kafatası ve kemikler ortaya çıktı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir sokakta henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Çöken yolun toprak içerisinde inceleme yapan vatandaşlar gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Toprakta kemik parçaları fark edilince İhbar üzerine bölgeye emniyet güçleri sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ile belediye görevlileri koordineli şekilde kazı ve inceleme çalışması gerçekleştirdi.

KAFATASI VE KEMİKLER BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda, yüzeye yakın bir noktada insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ile çeşitli kemik parçalarına ulaşıldı. Buluntular, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda kimlik tespiti ve detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ESKİ MEZARLIK İDDİASI

Kemiklerin kime ait olduğunun ve olayın geçmişinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar ise alanın daha önce eski bir mezarlık olduğunu, bulunan kemiklerin de eski mezarlara ait olabileceğini öne sürdü. Kesin sonuçların Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.