TOKİ Antalya kura çekimi 2026 CANLI! TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



TOKİ kura çekimi illere göre gerçekleştirilmeye devam ediyor. Ocak, Şubat ve Mart ayında kura çekimleri devam edecek. Kura sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, bankalarda sözleşmelerini yaparak konut ödemelerine başlayacak. TOKİ Antalya kura sonuçları ise diğer illerde olduğu gibi talep.toki.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. TOKİ kura çekimi canlı yayını ise TOKİ’nin resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. TOKİ kura çekimi canlı yayını ekranında adayların başvuru numarası, başvuru türü, T.C.kimlik numarası ve asıl/yedek durumu yer alacak. TOKİ tarafından Antalya ili kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar e-Devlet veya alternatif olarak toki.gov.tr adresinden yayımlanacak. Adaylar, kura sonuçları isim listesinde durumlarını görüntüleyebilecek. Kura sonuçlarına göre asıl veya yedek olmayan adaylar 5 bin lira başvuru ücretini, bankalardan geri alabilirler. Peki TOKİ Antalya kura çekimi canlı yayını nereden izlenir? İşte, TOKİ Antalya kura sonuçları ve kura çekimi canlı yayını…

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ 500 bin konut kura çekimlerinde sıra Antalya iline geldi. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek kura çekimi 10 Ocak saat 12.00’da başlayacak. TOKİ Antalya kura çekimi henüz başlamadığından kura sonuçları isim listesi yayımlanmadı.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra adaylar toki.gov.tr adresinden kura sonuçlarını görüntüleyebilecek. Web sitesine giden kullanıcılar, başvuru yaptıkları Antalya ilini haritada seçerek ardından karşılarına gelen ekranda “Kura sonuçları” bölümünden sorgulama bölümüne gidebilirler. Bu alan isim listesi şeklinde yer alacak adaylar başvurularında asıl veya yedek olduklarını buradan görüntüleyebilecek.

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

İl il devam eden TOKİ kura çekimi canlı yayında gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda yapılan kura çekimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya TOKİ’nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Kura canlı yayını bugün saat 12.00’da Antalya iliyle devam edecek. Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Manavgat, Serik gibi ilçelerin kura çekimi sırayla yapılacak. Kura canlı yayınında adaylar sıra, banka numarası, başvuru türü, adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, durumu ve çekiliş sırası yer alacak.

TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ANTALYA’DA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPACAK?

TOKİ Antalya’da en fazla konutu 12 bin ile merkeze inşaa edecek. Diğer 7 ilçe için konut dağılımı şu şekilde;

AKSEKİ: 70 KONUT

ELMALI: 200 KONUT

GÜNDOĞMUŞ: 47 KONUT

İBRADI: 50 KONUT

KORKUTELİ: 196 KONUT

MANAVGAT: 500 KONUT

SERİK: 150 KONUT

TOKİ 500 BİN KONUT KURASI ÇIKAN ADAYLAR NE YAPACAK?

TOKİ 500 bin konut kurasında asıl olarak yer alan adaylar, başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla sözleşme imzalayacak. Başvuru kategorisine göre istenilen ikametgah belgesi, vukuatlı nüfus kayıt, gelir belgeleri talep edilebiliyor. Gerekli belgelerin listesine bankalar üzerinden ulaşılabilecek.

BAŞVURU ÜCRETİ (5 BİN LİRA) NASIL GERİ ALINACAK?

TOKİ hak belirleme kurasında asıl veya yedek aday olarak yer almayan adaylar, başvuru ücretini geri alabilecek. Başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (iş) günü sonrasında başvuru yapılan bankaların şubeleri veya ATM’lerinden alınabilecek. Antalya ili için başvuru yapan ve kurada isimleri yer almayan adaylar, 19 Ocak’tan itibaren başvuru bedeli olan 5 bin lirayı geri alabilirler