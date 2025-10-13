Menü Kapat
19°
Bursaspor maçı öncesi mide bulandıran görüntüler! Taraftarları zehirleyeceklerdi

Vatandaşların sağlığını hiçe sayanların son durağı bu kez Bursa oldu. dün oynanan Bursaspor-Menemen FK maçı öncesi stadyum çevresinde yapılan denetimlerde, taraftarlara satılmak istenen bozuk köfte ve küflü sucuklar ele geçirildi. 25 seyyar satıcı hakkında yasal işlem yapılırken, adeta büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, maç günü stadyum çevresinde yapılan gıda kontrolleri sırasında şüpheli ürünlere rastladı.

Özellikle taraftar gruplarına satılacağı belirtilen köfteler üzerinde yapılan incelemelerde, ürünlerin daha önce pişirilmiş olduğu uygun şartlarda dondurulmadığı ve kötü koku yaydığı tespit edildi.

Bursaspor maçı öncesi mide bulandıran görüntüler! Taraftarları zehirleyeceklerdi

Aynı noktada bulunan sucukların ise küf tuttuğu ve insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğu belirlendi. Köftelerin iki hafta önceki maçta üretilip dondurulduğu iddia edildi.

Bursaspor maçı öncesi mide bulandıran görüntüler! Taraftarları zehirleyeceklerdi

TOPLU ZEHİRLENMEDEN KIL PAYI DÖNÜLDÜ


Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin toplu zehirlenmelere yol açabilecek düzeyde bozuk olduğunu vurguladı. Zabıta ekipleri, ürünleri imha ederken olayla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Bursaspor maçı öncesi mide bulandıran görüntüler! Taraftarları zehirleyeceklerdi

Olayın ardından taraftarları sosyal medyada tepkilerini dile getirerek, "Sağlığımız hiçe sayıldı" yorumlarında bulundu.

Bursaspor maçı öncesi mide bulandıran görüntüler! Taraftarları zehirleyeceklerdi

BİLİNÇLİ BİR SABOTAJ MI?

Bazı taraftar grupları, sosyal medyada olayın sadece ihmal değil, bilinçli bir sabotaj olabileceğini öne sürdü. Yine sosyal medyada bazı kullanıcılar Bursaspor'un yükselişe geçmesinin, bu şekilde önüne geçilmek istendiğini ileri sürdü. 25 seyyar satıcı hakkında işlem yapılırken, belediye ekipleri şahıslara 2953 TL para cezası kesti.

