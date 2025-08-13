Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakanlık açıkladı: 26 ton riskli gıda bulundu, imha edilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda halkın sağlığını riske atan gıdalara karşı denetimlerin sürdüğünü belirtti. Bakanlık, Ankara Yenimahalle'de gerçekleştirilen denetimlerde 23 bin 919 kilogram gıda maddesi, 2 bin litre sıvı gıda ve 320 bin gıda etiketinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlık açıkladı: 26 ton riskli gıda bulundu, imha edilecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 15:46

Tarım ve Orman Bakanlığı, Next Sosyal'deki hesabından gıda denetimleriyle ilgili paylaşım yaptı. Halk sağlığını tehdit eden gıdalara karşı denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, " Yenimahalle'de gıda kontrol görevlilerimiz ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerçekleştirilen denetimlerde, 23 bin 919 kilogram gıda maddesi, 2 bin litre sıvı gıda, 320 bin gıda etiketi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıkladı: 26 ton riskli gıda bulundu, imha edilecek

Tespit edilen bozulmuş, niteliği değiştirilmiş ve izlenebilirliği olmayan gıda ürünleri ile etiketsiz ürünlerin incelenerek gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlere durmaksızın devam edildiği vurgulandı.

https://sosyal.teknofest.app/@tarimgovtr/115021259593032999

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Etikette 'ölüm' yazacak! Yeni düzenleme geliyor
Velilere kötü haber! Servis ücretlerine zam geliyor
ETİKETLER
#kaçakçılık
#gıda güvenliği
#Ankara
#Gıda Denetimleri
#Bozulmuş Gıda
#Etiketsiz Gıda
#Ekonomi
