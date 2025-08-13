Bakanlık açıkladı: 26 ton riskli gıda bulundu, imha edilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Next Sosyal'deki hesabından gıda denetimleriyle ilgili paylaşım yaptı. Halk sağlığını tehdit eden gıdalara karşı denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, "Ankara Yenimahalle'de gıda kontrol görevlilerimiz ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerçekleştirilen denetimlerde, 23 bin 919 kilogram gıda maddesi, 2 bin litre sıvı gıda, 320 bin gıda etiketi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Tespit edilen bozulmuş, niteliği değiştirilmiş ve izlenebilirliği olmayan gıda ürünleri ile etiketsiz ürünlerin incelenerek gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlere durmaksızın devam edildiği vurgulandı.

