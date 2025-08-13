Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Velilere kötü haber! Servis ücretlerine zam geliyor

2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül'de ders zili çalacak. Çocuklarını okula servisle gönderecek olan veliler için merak konusu olan servis ücretleri hakkında önemli bir açıklama geldi. Yeni eğitim öğretim döneminde geçerli olacak okul servis ücretlerinin zam talepleri belli oldu. İşte o rakamlar...

ve 'da faaliyet gösteren okul servisleri yeni eğitim-öğretim yılından önce taleplerini açıkladı. Ankara'da yüzde 50 zam talep edilirken İstanbul'da oran yüzde 35 oldu. Ankaralı servisçiler yılbaşında zam alamadıkları için yüzde 50'lik taleplerinin olduğunu söyledi.

SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

0-3 kilometrede 16 bin 475 liradan 25 bin 118 liraya çıkacak. 3-6 km öğrenci taşıma ise 18 bin 450 liradan 27 bin 675 liraya yükselecek.

VELİLER FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ

, okul tercihlerini yaparken maliyet ve zaman tasarrufu nedeniyle mesafeye dikkat etse de servisçilerin istedikleri tutarlar yüksek bulunuyor.

SERVİSÇİLER: GEÇİNEMİYORUZ

Servis aracı sahipleri de geçinemediklerini ve zammın gerekli olduğunu söylüyor. Borç taksitlerini ödeyemediklerini dile getiren servisçiler, kendilerinin de çocukları olduğu ve okula gönderdiklerini, bundan dolayı da aynı döngü içinde bulunduklarını söylediler. Zam oranları konusunda son sözü, belediye meclisleri verecek.

TGRT Haber
