Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! En yüksek faizsiz kredi veren bankalar

Artan nakit ihtiyacı karşısında alternatif arayan tüketiciler nakit avans ya da faizsiz kredi kullanımına yöneliyor. Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka sıfır faizli kredi ve nakit avans listesi...

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! En yüksek faizsiz kredi veren bankalar
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 10:01

Yaz aylarında özellikle tatil, tadilat gibi nedenlerle artan ihtiyaçlar nedeniyle artan nakit kullanmaya yönelen tüketiciler, arayışına girdi. Birçok banka özellikle yeni gelen müşterilere özel 'hoş geldin' kampanyası kapsamında sıfır faizle kullandırabiliyor. Bankadan bankaya limitlerin değiştiği faizsiz kredide hayat sigortası gibi ek şartlar sunulabiliyor. İşte en yüksek faizsiz kredi veren bankalar...

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! En yüksek faizsiz kredi veren bankalar

GARANTİ BBVA

12–31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yeni müşterilere: 50.000 TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi (3 ay vade) ve 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans (3 ay vade) fırsatı sunuluyor. Yani banka toplamda 75 bin liraya varan faizsiz kredi sağlıyor.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! En yüksek faizsiz kredi veren bankalar

DENİZBANK

29 Temmuz – 31 Ağustos 2025 döneminde: Yeni müşteriler için MobilDeniz üzerinden müşteri olunması şartıyla 65.000 TL’ye kadar faizsiz kredi (3 aya kadar vade) ve 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans sunuluyor.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! En yüksek faizsiz kredi veren bankalar

QNB FİNANSBANK / ENPARA

1–31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yeni müşteriler için: 60.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi (3 ay vade) ve 25.000 TL taksitli nakit avans (3 ay vade) sunuluyor. Yani toplamda 85 bin lira faizsiz kredi kullanım imkanı sağlanıyor.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! En yüksek faizsiz kredi veren bankalar

TÜRKİYE İŞ BANKASI

1–31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yeni müşteriler açısından: Faizsiz taksitli nakit avans (mesela 2–3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar) sunuluyor. Kampanyadan yalnızca İşCep veya Maximum Mobil aracılığıyla “müşteri ol” sürecini tamamlayanlar yararlanabiliyor. kapsamında tanımlanan Faizsiz Taksitli Nakit Avans tutarı, azami 2 seferde ve toplamda tanımlanan tutarı geçmeyecek şekilde kullanılabiliyor.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! En yüksek faizsiz kredi veren bankalar

KUVEYT TÜRK

6 Mayıs – 31 Ağustos 2025 dönemi için: Yeni müşterilere özel 2 ay ertelemeli, 9 taksitli, 30.000 TL’ye kadar vade farksız ihtiyaç kartı imkânı sağlanıyor.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! En yüksek faizsiz kredi veren bankalar

TEB

Banka müşterilerine 10.000 TL’ye varan ihtiyaçları için yüzde sıfır faizli Taksitli Nakit Avans kullanım imkanı sağlıyor.

