Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! En yüksek faizsiz kredi veren bankalar

Yaz aylarında özellikle tatil, tadilat gibi nedenlerle artan ihtiyaçlar nedeniyle artan nakit kullanmaya yönelen tüketiciler, faizsiz kredi arayışına girdi. Birçok banka özellikle yeni gelen müşterilere özel 'hoş geldin' kampanyası kapsamında sıfır faizle ihtiyaç kredisi kullandırabiliyor. Bankadan bankaya limitlerin değiştiği faizsiz kredide hayat sigortası gibi ek şartlar sunulabiliyor. İşte en yüksek faizsiz kredi veren bankalar...

GARANTİ BBVA

12–31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yeni müşterilere: 50.000 TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi (3 ay vade) ve 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans (3 ay vade) fırsatı sunuluyor. Yani banka toplamda 75 bin liraya varan faizsiz kredi sağlıyor.

DENİZBANK

29 Temmuz – 31 Ağustos 2025 döneminde: Yeni müşteriler için MobilDeniz üzerinden müşteri olunması şartıyla 65.000 TL’ye kadar faizsiz kredi (3 aya kadar vade) ve 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans sunuluyor.

QNB FİNANSBANK / ENPARA

1–31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yeni müşteriler için: 60.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi (3 ay vade) ve 25.000 TL taksitli nakit avans (3 ay vade) sunuluyor. Yani toplamda 85 bin lira faizsiz kredi kullanım imkanı sağlanıyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

1–31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yeni müşteriler açısından: Faizsiz taksitli nakit avans (mesela 2–3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar) sunuluyor. Kampanyadan yalnızca İşCep veya Maximum Mobil aracılığıyla “müşteri ol” sürecini tamamlayanlar yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında tanımlanan Faizsiz Taksitli Nakit Avans tutarı, azami 2 seferde ve toplamda tanımlanan tutarı geçmeyecek şekilde kullanılabiliyor.

KUVEYT TÜRK

6 Mayıs – 31 Ağustos 2025 dönemi için: Yeni müşterilere özel 2 ay ertelemeli, 9 taksitli, 30.000 TL’ye kadar vade farksız ihtiyaç kartı imkânı sağlanıyor.

TEB

Banka müşterilerine 10.000 TL’ye varan ihtiyaçları için yüzde sıfır faizli Taksitli Nakit Avans kullanım imkanı sağlıyor.