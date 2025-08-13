Emekli 3 promosyon birden alabilir! İsa Karakaş formülü açıkladı

Maddi olanaksızlık yaşayan ve gelir için alternatif yollar arayan emekliler için promosyon önem arz ediyor. Emeklilerin birden fazla promosyon almasının mümkün olduğunu belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Emeklilik zamanı gelen ve emekli maaşı yetersiz olduğu için çalışma hayatına devam eden emekliler birden fazla maaş promosyonu alabiliyor. Karakaş, emekli kişinin hali hazırda emekli olmasından dolayı zaten promosyon aldığını; çalıştığı iş yeri de bankayla anlaşma yaparsa, çalıştığı iş yerinden de promosyon alabileceğini belirtti.

Bu konuda memurların ve işçilerin toplu anlaşmalar nedeniyle promosyon alabildiğini ancak özel sektörde çalışanların promosyon hakkı olmadığını belirten Karakaş, bu konuda hükümete çağrı yapıldığını açıkladı.

3 PROMOSYON BİRDEN NASIL ALINIR?

Emeklilerin birden fazla maaş alırken birden fazla promosyon da alabileceğini belirten Karakaş, her bir emekli maaşı için promosyon alınabildiğini söyledi. Karakaş "Eşini kaybetmiş bir kişi devletten hem kendi maaşını hem babasından hem de eşinden emekli maaşını alıyorsa, aynı anda üç farklı statüden maaş alabilir. Her biri için de ayrı şekilde banka promosyonu alabilir." dedi.

BANKALARIN BORCUNDAN DOLAYI EMEKLİYE BLOKE KOYMASI

Emeklilerin aleyhine olan bir durum çünkü emeklinin maaşına bloke koyduğunuzda hayatını devam ettirmesi çok zor. Emeklilerin korunması için haciz sınırlandırılmış. Ancak bankada 6-7 sayfalık sözleşme koyunca, hepsini okuyamayan emekli; borçları yükselmiş kişi mecbur imza atmak zorunda kalıyor. Emeklilerin korunması için bloke konusunun ortadan kaldırılması gerekiyor.