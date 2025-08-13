Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Emekli 3 promosyon birden alabilir! İsa Karakaş formülü açıkladı

Emekliler aynı anda birden fazla promosyon alabilir mi? Maddi kaynak konusunda arayışta olan emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan promosyon konusu hakkında Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, kritik bilgiler paylaştı. İşte aynı anda üç promosyon birden almanın formülü...

Maddi olanaksızlık yaşayan ve gelir için alternatif yollar arayan için önem arz ediyor. Emeklilerin birden fazla promosyon almasının mümkün olduğunu belirten Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Emekli 3 promosyon birden alabilir! İsa Karakaş formülü açıkladı

Emeklilik zamanı gelen ve yetersiz olduğu için çalışma hayatına devam eden emekliler birden fazla maaş promosyonu alabiliyor. Karakaş, emekli kişinin hali hazırda emekli olmasından dolayı zaten promosyon aldığını; çalıştığı iş yeri de bankayla anlaşma yaparsa, çalıştığı iş yerinden de promosyon alabileceğini belirtti.

Emekli 3 promosyon birden alabilir! İsa Karakaş formülü açıkladı

Bu konuda memurların ve işçilerin toplu anlaşmalar nedeniyle promosyon alabildiğini ancak özel sektörde çalışanların promosyon hakkı olmadığını belirten Karakaş, bu konuda hükümete çağrı yapıldığını açıkladı.

Emekli 3 promosyon birden alabilir! İsa Karakaş formülü açıkladı

3 PROMOSYON BİRDEN NASIL ALINIR?

Emeklilerin birden fazla maaş alırken birden fazla promosyon da alabileceğini belirten Karakaş, her bir emekli maaşı için promosyon alınabildiğini söyledi. Karakaş "Eşini kaybetmiş bir kişi devletten hem kendi maaşını hem babasından hem de eşinden emekli maaşını alıyorsa, aynı anda üç farklı statüden maaş alabilir. Her biri için de ayrı şekilde banka promosyonu alabilir." dedi.

Emekli 3 promosyon birden alabilir! İsa Karakaş formülü açıkladı

BANKALARIN BORCUNDAN DOLAYI EMEKLİYE BLOKE KOYMASI

Emeklilerin aleyhine olan bir durum çünkü emeklinin maaşına bloke koyduğunuzda hayatını devam ettirmesi çok zor. Emeklilerin korunması için haciz sınırlandırılmış. Ancak bankada 6-7 sayfalık sözleşme koyunca, hepsini okuyamayan emekli; borçları yükselmiş kişi mecbur imza atmak zorunda kalıyor. Emeklilerin korunması için bloke konusunun ortadan kaldırılması gerekiyor.

