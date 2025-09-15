Gıda sahtekarları ifşalandı! Mide bulandıran görüntüler: Bunları vatandaşlara yedireceklerdi

Gıdada hile yaparak vatandaşların sağlığını olumsuz etkileyen birçok kurum ve yapılanmaya operasyon düzenleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gıda Denetim Ekipleri gıda hilecilerini tek tek ifşa ediyor.

SOĞUK HAVA DEPOSUNDA TESPİT EDİLDİ

Kayseri Melikgazi’de bir ahırda denetim yapıldı. Denetim sonucu ahırın içinde bulunan soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bakanlıktan konu üzerine yapılan açıklamada tespit edilen etlerin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri Melikgazi’de Gıda Denetim Ekiplerimizin yaptığı denetimler neticesinde, bir ahırın içinde bulunan soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmış, ayrıca adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir."