Türkiye'ye kış çok erken geldi! Birçok il güne kar yağışı ile uyandı: İşte o görüntüler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günlerdir yapılan kar yağışı ve soğuk hava uyarılarının ardından beklenen oldu. Türkiye'nin birçok ilinde kuvvetli kar yağışı başladı. Antalya, Erzurum, Bingöl, Gümüşhane gibi illerde vatandaşlar karlı ve buz gibi bir güne uyandı.

ERZURUM

Erzurum'da gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü.

Kış turizm merkezi Erzurum'da, şehir merkezine mevsimin ilk karı 13 Ekim'de yağdı. Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı, il merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Ekim ayı ortasında yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Sabah iş yerlerine kışlık kıyafetleriyle giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

ANTALYA

Antalya'nın Akseki ilçesinde yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Bölgede hava sıcaklığını düşmesiyle birlikte yaylalarda dün sabah saatlerinde yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

KARS

Kars'ın Sarıkamış ilçesine düşen mevsimin ilk karı, kayak merkezi ve sarıçam ormanlarını beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düştüğü bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kar yağışından dolayı etraf beyaza bürünürken, bir vatandaş kar yağışı altında kardan adam yaptı. Kardan adam yaptığını ifade eden vatandaşlar, "Kars'a mevsimin ilk karı yağdı, bu sene kış erken geldi. Ben de mevsimin ilk kardan adamını yaptım" dedi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı. İlçelerin yüksek kesimleri ile dağların zirveleri beyaza büründü.



NİĞDE

Niğde'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezinde görülen sağanak yağış, hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren sıfır dereceye kadar düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Çiftlik Ketençimen Yaylası ve yüksek kesimler ile Çamardı ilçesi Aladağlar çevresi beyaza büründü. Bölge kısa sürede kış manzaralarına sahne oldu.

MALATYA

Malatya'da mevsimin ilk karı, kentin en yüksek noktalarından biri olan Beydağı'na yağdı. Kar yağışıyla birlikte dağ beyaz örtüyle kaplanırken, kentte hava sıcaklığı da düştü.