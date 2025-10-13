Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Türkiye'ye kış çok erken geldi! Birçok il güne kar yağışı ile uyandı: İşte o görüntüler

Türkiye'ye kış çok erken geldi. Birçok ilde gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti. Ardahan, Kars, Bingöl, Gümüşhane, Erzurum gibi illerde vatandaşlar bembeyaz bir güne uyandı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de kar kalınlığı 20 santimetre olarak ölçüldü. İşte kar yağışının etkisi altına giren iller...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 12:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günlerdir yapılan ve soğuk hava uyarılarının ardından beklenen oldu. 'nin birçok ilinde kuvvetli kar yağışı başladı. , , , Gümüşhane gibi illerde vatandaşlar karlı ve buz gibi bir güne uyandı.

Türkiye'ye kış çok erken geldi! Birçok il güne kar yağışı ile uyandı: İşte o görüntüler

ERZURUM

Erzurum'da gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü.

Kış turizm merkezi Erzurum'da, şehir merkezine mevsimin ilk karı 13 Ekim'de yağdı. Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı, il merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Türkiye'ye kış çok erken geldi! Birçok il güne kar yağışı ile uyandı: İşte o görüntüler

Ekim ayı ortasında yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Sabah iş yerlerine kışlık kıyafetleriyle giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

ANTALYA

Antalya'nın Akseki ilçesinde yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Bölgede hava sıcaklığını düşmesiyle birlikte yaylalarda dün sabah saatlerinde yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Türkiye'ye kış çok erken geldi! Birçok il güne kar yağışı ile uyandı: İşte o görüntüler

KARS

'ın Sarıkamış ilçesine düşen mevsimin ilk karı, kayak merkezi ve sarıçam ormanlarını beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düştüğü bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'ye kış çok erken geldi! Birçok il güne kar yağışı ile uyandı: İşte o görüntüler
Türkiye'ye kış çok erken geldi! Birçok il güne kar yağışı ile uyandı: İşte o görüntüler

Kar yağışından dolayı etraf beyaza bürünürken, bir vatandaş kar yağışı altında kardan adam yaptı. Kardan adam yaptığını ifade eden vatandaşlar, "Kars'a mevsimin ilk karı yağdı, bu sene kış erken geldi. Ben de mevsimin ilk kardan adamını yaptım" dedi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı. İlçelerin yüksek kesimleri ile dağların zirveleri beyaza büründü.

Türkiye'ye kış çok erken geldi! Birçok il güne kar yağışı ile uyandı: İşte o görüntüler

NİĞDE

'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezinde görülen sağanak yağış, hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren sıfır dereceye kadar düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Çiftlik Ketençimen Yaylası ve yüksek kesimler ile Çamardı ilçesi Aladağlar çevresi beyaza büründü. Bölge kısa sürede kış manzaralarına sahne oldu.

MALATYA

Malatya'da mevsimin ilk karı, kentin en yüksek noktalarından biri olan Beydağı'na yağdı. Kar yağışıyla birlikte dağ beyaz örtüyle kaplanırken, kentte hava sıcaklığı da düştü.

Türkiye'ye kış çok erken geldi! Birçok il güne kar yağışı ile uyandı: İşte o görüntüler
ETİKETLER
#Türkiye
#kars
#niğde
#antalya
#bingöl
#erzurum
#kar yağışı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.