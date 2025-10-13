Menü Kapat
19°
Sağlık
Editor
 Nalan Güler Güven

İstanbul'da influenza kol geziyor! Her 100 kişiden 13'ü hasta

Sonbaharın gelişiyle İstanbul'da üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanıyor! Ancak uzmanlar İstanbul'daki vakalarda 100 kişiden 13'ünün influenza ve covid virüsü taşıdığını belirtti.

İstanbul'da influenza kol geziyor! Her 100 kişiden 13'ü hasta
İl Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sonbaharın gelişiyle İstanbul'da üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarında artış yaşandığını açıkladı. Güner yaptığı değerlendirmede, her yıl olduğu gibi bu sene de yaşanan tablonun normal olduğunu belirtti. Ancak İstanbul'da üst solunum rahatsızlığı yaşayan her 100 kişiden 13'ünün korona ya da influenza virüsü taşıdığını söyledi.

İSTANBUL'DA ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIĞI ARTIŞTA

İstanbul'da üst solunum vakalarının halk sağlığı uzmanları tarafından erken uyarı sistemiyle birebir takip edildiğini belirten Güner, "İstanbul genelinde üst solunum yolu vakalarında bu ay geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8’lik bir artış var. Ancak bir önceki senelere göre aynı korelasyonu görüyoruz ve korkulacak bir durum olmadığını önceki verilerimizle karşılaştırarak fark edebiliyoruz." dedi.

İstanbul'da influenza kol geziyor! Her 100 kişiden 13'ü hasta

"ANA PROBLEM VİRAL ENFEKSİYONLAR"

Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarının artışında mevsim geçişleri ve okulların açılmasının önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Yazdan sonbahara geçen güz aylarında ve bahar aylarının başında biz zaten mevsimsel artışlar bekliyoruz. Buradaki ana problem viral enfeksiyonların artması. Ayrıca okulların açılmasıyla beraber duyarlı popülasyonun, yani hasta olabilecek kişilerin daha çok yan yana gelmesi. Okullar açıldıktan sonra biz çocukların evlere bir solunum yolu enfeksiyonundaki etkenleri taşıdıklarını fark ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da influenza kol geziyor! Her 100 kişiden 13'ü hasta

ÇOCUKLARA HİJYEN EĞİTİMİ VERİLİYOR

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun il sağlık müdürü olduğu dönemde okullarda eğitimleriyle ilgili çalışma başlattığını hatırlatan Güner, şöyle devam etti:

"Çocuklara, bir sağlıkçı gibi davranarak birer sağlık elçisi olma bilincini kazandırıyoruz. Bu eğitimlerle biz çocuklarımız hasta olduklarında aynı okulda, sınıfta beraberce okul eğitimi alırlarken bu enfeksiyon sistematiğini kırmaları için el yıkamalarına, hijyene önem göstermelerini ve sınıfların sık sık havalandırılmasına dikkat etmelerini istiyoruz. Bunu çocuklara öğretip onların bu alışkanlıkları arkadaşlarına da kazandırmasını sağlıyoruz."

MASKE TAKIN MESAFEYİ KORUYUN

Doç. Dr. Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarının genellikle hafif seyretmesine rağmen bazı gruplar için risk oluşturduğunu, bu nedenle bu grubun kendisini korumasının önemli olduğunu dile getirdi.

Hijyen kurallarına herkesin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Güner, "Hijyene dikkat edersek, toplu taşımalarda mesafemizi korursak bu dönemi daha rahat atlatabiliriz. Biz hastaysak başkalarına bulaştırmamak için maske takmamız, mesafemizi korumamız gerekiyor. Buradaki hassasiyet sadece kendimiz için değil, diğer vatandaşlarımız için de çok önemli. Bunun için sık sık ellerin yıkanması, odaların havalandırılması önemli." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da influenza kol geziyor! Her 100 kişiden 13'ü hasta

İSTANBUL'DA 100 KİŞİDEN 13'Ü İNFLUENZA

Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, viral enfeksiyon olduğu için karşılaştıkları etmenleri bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnfluenza ve testlerinde de mevsimsel artış gözleniyor. İstanbul'da 100 hastadan sadece 13'ü influenza virüsüyle enfekte olmuş durumda. Bunun dışında rinovirüsler, adenovirüsler gibi çeşitli viral enfeksiyonlar da üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Yıllardan beri bu döneme hazırlıklı giriyoruz. Sonbahar ayları geldiğinde griple ilgili vakaların artacağını ve yatışların artacağını tahmin ederek bu tür sıkıntılarla karşılaşmamak için önceden hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Göğüs hastalıkları yataklarımızı, enfeksiyon servislerimizi bu konuda alarmlı tutuyoruz. Yoğun bakımla ilgili olası ihtiyaçlarımızı karşılamak için yedek rezervlerimiz hazır durumda. Vatandaşlarımız müsterih olsun, ihtiyaç halinde tedavi alması için yoğun bakımdan polikliniğe, servis yatağından aile hekimliğine kadar herhangi bir sıkıntı şu anda söz konusu değil."

İstanbul'da influenza kol geziyor! Her 100 kişiden 13'ü hasta
