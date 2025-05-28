Koronavirüs vakaları 1 haftada 4 kat arttı! Bir ülkede hastaneler hazır bekliyor

Koronavirüs bir ülkede yeniden patlak verdi. Vaka sayıları bir hafta içinde yaklaşık 4 katına çıktı. Yetkililerden halka uyarılar sıralandı.

2019 yılının son aylarında dünyaya yayılmaya başlayan Covid-19 virüsü Hindistan'da yeniden salgın halini aldı. Ülkedeki vaka sayısı sadece 1 haftada 4 katına çıktı. 257 vaka varken bir anda 1010 kişinin enfekte olduğu, en fazla artışın Kerala eyaletinde olduğu belirtildi.

Ülkedeki vaka artışı, koronavirüsün iki yeni alt varyantı NB.1.8.1 ve LF.7'nin tespit edilmesiyle aynı döneme denk geldi.

BULAŞICILIK YÜKSEK

Uzmanlar, hastalığın hafif seyrettiğini, bu yüzden paniğe neden olmadığını açıklarken yetkililer, halkı hijyen kurallarına dikkat etmeye çağırdı. Hindistan Sağlık Bakanlığı, hastanelerin olası bir vaka artışına hazır olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni Covid-19 varyantlarının izlendiğini, bulaşıcılığın yüksek olabileceğini belirtti. Times of India'nın haberine göre, NB.1.8.1'in insan hücrelerine bağlanma yeteneğinin daha güçlü olduğu, bu nedenle önceki varyantlara göre daha hızlı yayılabileceği düşünülüyor.

YENİ COVİD-19 VARYANTININ BELİRTİLERİ

2025 yılı itibarıyla COVID-19 semptomları genellikle boğaz ağrısı, yorgunluk, hafif öksürük, kas ağrıları, ateş, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, mide bulantısı ve hafif gastrointestinal sorunlar şeklinde görülüyor. Belirtilerin 3-4 gün içinde geçmemesi durumunda hızlı antijen testi ya da PCR testi yapılması öneriliyor. Aşıların yeni varyantlara karşı etkinliği ise küresel düzeyde izlenmeye devam ediyor.