Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Japonya'dan tıpta çığır açabilecek keşif! Tüm kan gruplarıyla uyumlu 'yapay kan' geliştirildi

Acil müdahalelerde hayat kurtarabilecek yapay kan, oda sıcaklığında bir yıl saklanabiliyor ve kan grubu uyumu gerektirmiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Japonya'dan tıpta çığır açabilecek keşif! Tüm kan gruplarıyla uyumlu 'yapay kan' geliştirildi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 09:24

Japon bilim insanları, tıpta çığır açabilecek bir başarıya imza attı. Geliştirilen yeni nesil yapay kan, tüm kan gruplarında güvenle kullanılabiliyor. Bu buluş, başta savaş alanları ve afet bölgeleri olmak üzere, sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu pek çok yerde büyük fark oluşturabilir.

Japonya'dan tıpta çığır açabilecek keşif! Tüm kan gruplarıyla uyumlu 'yapay kan' geliştirildi

LABORATUVARDAN SAHRA KLİNİKLERİNE

Yapay kan, laboratuvar ortamında üretilen kırmızı kan hücreleri ve trombositlerin, sentetik mikrokabarcıklarla sarılmasıyla oluşturuluyor. Bu yapı, gerçek kanın en kritik görevleri olan oksijen taşıma ve pıhtılaşmayı taklit edebiliyor.
Üstelik klasik kan ürünlerinin aksine, bu yapay kan oda sıcaklığında bozulmadan bir yıldan fazla saklanabiliyor. Bu da onu özellikle ambulanslar, taşra hastaneleri ve seyyar sağlık ekipleri için ideal hale getiriyor.

Japonya'dan tıpta çığır açabilecek keşif! Tüm kan gruplarıyla uyumlu 'yapay kan' geliştirildi

KAN GRUBUNA BAKILMADAN MÜDAHALE MÜMKÜN

En dikkat çeken yönü ise kan grubu eşleşmesine gerek kalmaması. Trafik kazaları, doğal afetler ya da savaşlar gibi zamanın hayati önem taşıdığı durumlarda, bu yapay kan sayesinde müdahale süresi önemli ölçüde kısalabilecek.
Araştırmayı yürüten ekip, bu teknolojinin yanlış kan nakillerinden doğan komplikasyonların da önüne geçebileceğini vurguluyor. Yani hem zamandan kazanılıyor hem de riskler azaltılıyor.

Japonya'dan tıpta çığır açabilecek keşif! Tüm kan gruplarıyla uyumlu 'yapay kan' geliştirildi

KLİNİK TESTLER DEVAM EDİYOR

Şu anda klinik deneme aşamasında olan ürün, beklenen sonuçları verdiği takdirde; hastane acil servislerinden askeri birliklere, hatta uzay görevlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Minikler bilime yön verdi: 3 dakikada tez anlatma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Bilim insanlarından ilginç keşif! Dünya çekirdeğinden yüzeye altın sızıyor
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.