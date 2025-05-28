Japonya'dan tıpta çığır açabilecek keşif! Tüm kan gruplarıyla uyumlu 'yapay kan' geliştirildi

Japon bilim insanları, tıpta çığır açabilecek bir başarıya imza attı. Geliştirilen yeni nesil yapay kan, tüm kan gruplarında güvenle kullanılabiliyor. Bu buluş, başta savaş alanları ve afet bölgeleri olmak üzere, sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu pek çok yerde büyük fark oluşturabilir.

LABORATUVARDAN SAHRA KLİNİKLERİNE

Yapay kan, laboratuvar ortamında üretilen kırmızı kan hücreleri ve trombositlerin, sentetik mikrokabarcıklarla sarılmasıyla oluşturuluyor. Bu yapı, gerçek kanın en kritik görevleri olan oksijen taşıma ve pıhtılaşmayı taklit edebiliyor.

Üstelik klasik kan ürünlerinin aksine, bu yapay kan oda sıcaklığında bozulmadan bir yıldan fazla saklanabiliyor. Bu da onu özellikle ambulanslar, taşra hastaneleri ve seyyar sağlık ekipleri için ideal hale getiriyor.

KAN GRUBUNA BAKILMADAN MÜDAHALE MÜMKÜN

En dikkat çeken yönü ise kan grubu eşleşmesine gerek kalmaması. Trafik kazaları, doğal afetler ya da savaşlar gibi zamanın hayati önem taşıdığı durumlarda, bu yapay kan sayesinde müdahale süresi önemli ölçüde kısalabilecek.

Araştırmayı yürüten ekip, bu teknolojinin yanlış kan nakillerinden doğan komplikasyonların da önüne geçebileceğini vurguluyor. Yani hem zamandan kazanılıyor hem de riskler azaltılıyor.

KLİNİK TESTLER DEVAM EDİYOR

Şu anda klinik deneme aşamasında olan ürün, beklenen sonuçları verdiği takdirde; hastane acil servislerinden askeri birliklere, hatta uzay görevlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olabilir.