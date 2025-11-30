Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

İsrailliler ülkeyi terk ediyor! Portekiz büyükelçiliği önünde kilometrelerce pasaport kuyruğu

İsrail'in Gazze saldırılarının ardından ikinci bir pasaporta ilgi artarken, binlerce İsrailli Portekiz vatandaşlığı almak için Tel Aviv Büyükelçiliği önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrailliler ülkeyi terk ediyor! Portekiz büyükelçiliği önünde kilometrelerce pasaport kuyruğu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 04:11
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 04:11

'de yayın yapan Times of Israel internet sitesinin haberine göre, Portekiz'in Tel Aviv Büyükelçiliği önünde alışılmışın dışında bir yoğunluk yaşandı. Binlerce İsrailli, Portekiz vatandaşlığı başvurusunda bulunmak veya mevcut Portekiz pasaportlarının süresini uzatmak amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdi.

İsrailliler ülkeyi terk ediyor! Portekiz büyükelçiliği önünde kilometrelerce pasaport kuyruğu

YOĞUNLUK NEDENİYLE YÜZ YÜZE RANDEVU GÜNÜ DÜZENLENDİ

Büyükelçilik, internet üzerinden işleyen randevu sistemindeki aşırı yoğunluğu yönetebilmek için "eski günlere dönüş" adı altında yüz yüze randevu günü düzenledi. Kuyruk, Büyükelçilik girişinden yer altı otoparkına kadar uzandı.

İsraillilerin Portekiz vatandaşlığına olan yoğun ilgisinin temel sebepleri arasında; (AB) ülkelerinde serbest dolaşım, daha düşük yaşam maliyeti ve Avrupa üniversitelerine daha kolay ve düşük ücretli kabul imkanları yer alıyor.

İsrailliler ülkeyi terk ediyor! Portekiz büyükelçiliği önünde kilometrelerce pasaport kuyruğu

SAVAŞLA BİRLİKTE ÜLKEYİ TERK ORANI YÜKSELDİ

Portekiz, 2015 yılında çıkardığı yasayla, 16. yüzyıldaki Engizisyon döneminde mağdur olan Seferad Yahudilerine vatandaşlık başvuru hakkı tanımıştı. Ancak ’ne saldırıların başladığı Ekim 2023’ten bu yana ikinci bir pasaport alma talebi hızla yükseldi.

Basında yer alan bilgilere göre, on binlerce İsraillinin ülkeyi terk ettiği ve Portekiz vatandaşlığına olan rağbetin belirgin şekilde arttığı görülüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'den Hizbullah'a son uyarı: 'Silahsızlanın yoksa büyük savaş başlıyor' planı masada
İsveç'te, ateşkes anlaşmasına uymayan İsrail protesto edildi
Süveyda Düğümü: Dürzîler, Arap Direnişi mi, İsrail Piyonu mu?
ETİKETLER
#avrupa birliği
#İsrail
#gazze şeridi
#Portekiz Vatandaşlığı
#Seferad Yahudileri
#Migrasyon
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.