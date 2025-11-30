İsrailliler ülkeyi terk ediyor! Portekiz büyükelçiliği önünde kilometrelerce pasaport kuyruğu

İsrail'de yayın yapan Times of Israel internet sitesinin haberine göre, Portekiz'in Tel Aviv Büyükelçiliği önünde alışılmışın dışında bir yoğunluk yaşandı. Binlerce İsrailli, Portekiz vatandaşlığı başvurusunda bulunmak veya mevcut Portekiz pasaportlarının süresini uzatmak amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdi.

YOĞUNLUK NEDENİYLE YÜZ YÜZE RANDEVU GÜNÜ DÜZENLENDİ

Büyükelçilik, internet üzerinden işleyen randevu sistemindeki aşırı yoğunluğu yönetebilmek için "eski günlere dönüş" adı altında yüz yüze randevu günü düzenledi. Kuyruk, Büyükelçilik girişinden yer altı otoparkına kadar uzandı.

İsraillilerin Portekiz vatandaşlığına olan yoğun ilgisinin temel sebepleri arasında; Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde serbest dolaşım, daha düşük yaşam maliyeti ve Avrupa üniversitelerine daha kolay ve düşük ücretli kabul imkanları yer alıyor.

SAVAŞLA BİRLİKTE ÜLKEYİ TERK ORANI YÜKSELDİ

Portekiz, 2015 yılında çıkardığı yasayla, 16. yüzyıldaki Engizisyon döneminde mağdur olan Seferad Yahudilerine vatandaşlık başvuru hakkı tanımıştı. Ancak Gazze Şeridi’ne saldırıların başladığı Ekim 2023’ten bu yana ikinci bir pasaport alma talebi hızla yükseldi.

Basında yer alan bilgilere göre, on binlerce İsraillinin ülkeyi terk ettiği ve Portekiz vatandaşlığına olan rağbetin belirgin şekilde arttığı görülüyor.