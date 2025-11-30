Çorum’da ilaçlanan apartmanda zehirlenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Çorum Valiliği, merkez Ulukavak Mahallesi’nde tahtakurusu nedeniyle gün içerisinde ilaçlanan bir apartmanda yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili açıklama yaptı. İlaçlanan evin üst katlarında oturan 5'i çocuk 8 kişi, akşam saatlerinde bulantı ve kusma şikayetleriyle zehirlenme belirtileri gösterdi.

8 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kimyasaldan etkilendiği düşünülen 8 vatandaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, tedavi altına alınan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu. Açıklamada ayrıca, AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde sadece ilaçlanan dairenin çocuk odasında kalıntı tespit edildiği belirtildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikatı sürdürürken, ilaçlamayı gerçekleştiren A.U. isimli şüpheli gözaltına alınarak emniyete sevk edildi.