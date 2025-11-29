Beşiktaş Fatih Karagümrük deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşılaşıyor. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun küme hattına doğrudan etki edecek.

KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

F. Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Balkovec, Çağatay, Doh, Kranevitter, Berkay, Serginho, Larsson, Fofana.

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Tammy Abraham.

SERGEN YALÇIN ÇIKIŞ ARIYOR

Beşiktaş'ın başına geçtiğinden bu yana takımdaki istikrarı sağlamakta zorlanan Sergen Yalçın, Kartal'ı yeniden ayağa kaldırmak ve galibiyet serisi başlatmak istiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK'TE KRİTİK HAMLE

Sezon ortasında Onur Can Korkmaz'ı göreve getiren Fatih Karagümrük, ardından ise ligdeki ilk maçlarına göre daha tempolu bir oyun sergilemişti.

BEŞİKTAŞ VE FATİH KARAGÜMRÜK ARASINDA 17. DÜELLO

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, bugüne kadar Süper Lig’de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah beyazlılar 11 kez kazanırken, kırmızı siyahlılar ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü’nün kırmızı kart cezası sona erdi. Süper Lig’de 11. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek 2 maç men cezası alan 24 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi durumunda Fatih Karagümrük mücadelesinde formasına kavuşacak.