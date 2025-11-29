Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
13°
 Burak Ayaydın

Başakşehir Kasımpaşa'yı mağlup etti: 4 gol ve 1 kırmızı kart!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Başakşehir sahaya çıktı. İstanbul ekiplerinin zorlu mücadelesinde, kazanan konuk takım Başakşehir oldu.

Başakşehir Kasımpaşa'yı mağlup etti: 4 gol ve 1 kırmızı kart!
Burak Ayaydın
29.11.2025
29.11.2025
; 75. dakikada Davie Selke'nin kırmızı kartıyla birlikte 10 kişi kalmasına rağmen, 'yı 3-1 ile geçti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 45+4. dakikada Amine Harit ve 90+7. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise 79. dakikada Adem Arous'tan geldi. İlave olarak da bu sonuçla Başakşehir 16 puana yükselirken, Kasımpaşa 13 puanda kaldı.

Başakşehir Kasımpaşa'yı mağlup etti: 4 gol ve 1 kırmızı kart!

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Gökhan Barcın.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Nicholas Opoku, Szalai (Dk. 46 Diabate), Frimpong, Ben Ouanes, Baldursson, Cafu (Dk. 14 Cem Üstündağ-Dk. 65 Ali Yavuz Kol), Gueye, Fall (Dk. 65 Kubilay Kanatsızkuş).

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut (Dk. 53 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Jerome Opoku, Operi, Kemen (Dk. 78 Hamza Güreler), Umut Güneş (Dk. 72 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 78 Crespo), Shomurodov, Harit (Dk. 72 Da Costa), Selke.

Goller: Dk. 26 Fayzullayev, Dk. 45+4 Harit, Dk. 90+7 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 79 Arous (Kasımpaşa).

Kırmızı kart: Dk. 75 Selke (RAMS Başakşehir).

Sarı kartlar: Dk. 21 Nicholas Opoku, Dk. 24 Szalai, Dk. 58 Fall, Dk. 90+3 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 55 Jerome Opoku, Dk. 58 Ömer Ali Şahiner, Dk. 77 Duarte (RAMS Başakşehir).

Başakşehir Kasımpaşa'yı mağlup etti: 4 gol ve 1 kırmızı kart!

Sıkça Sorulan Sorular

İKİ TAKIMIN SIRADAKİ MAÇLARI HANGİ TAKIMLARLA?
Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.
Burak Yılmaz'dan sürpriz kayıp: Eyüpspor, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrıldı!
Kenan Yıldız böyle istedi: Juventus'a can suyu!
ETİKETLER
#Futbol
#başakşehir
#süper lig
#kasımpaşa
#Selke
#Harit
#Şomurodov
#Spor
