Canlı Yayın
13°
Spor
Burak Yılmaz'dan sürpriz kayıp: Eyüpspor, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrıldı!

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Eyüpspor karşılaştı. Bu sezonun formda hocası Burak Yılmaz, kendi sahasında sürpriz bir mağlubiyet yaşadı.

Burak Yılmaz'dan sürpriz kayıp: Eyüpspor, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrıldı!
, Trendyol 'in 14. haftasında 'yı 2-1 ile geçti. Konuk takımın galibiyet golleri Umut Bozok (10-P) ve Halil Akbunar'dan (88) gelirken, ev sahibi ise tek sayısını Emmanuel Boateng (90+6) ile buldu. Ayrıca da zorlu karşılaşmada, Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak 82. dakikada kırmızı kart gördü. Esasen ise bu sürpriz sonucun ardından ev sahibi 22 puanda kalırken, 4 maçlık galibiyet hasretini sona erdiren İstanbul temsilcisi 12 puana yükseldi.

Burak Yılmaz'dan sürpriz kayıp: Eyüpspor, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrıldı!

Stat: Gaziantep

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Şener, Mert Bulut.

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez (Dk. 46 Sorescu), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 46 Abena), Semih Güler, Rodrigues, Melih Kabasakal (Dk. 45+1 Ndiaye), Camara, Kozlowski, Maxim, Lungoyi (Dk. 65 Yusuf Kabadayı), Bayo (Dk. 74 Boateng).

ikas Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler (Dk. 76 Talha Ülvan), Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko (Dk. 84 Legowski), Kerem Demirbay, Dragus (Dk. 84 Halil Akbunar), Emre Akbaba (90+2 Yalçın Kayan), Thiam (Dk. 85 Ampem), Umut Bozok (90+4 Saiz).

Goller: Dk. 10 Umut Bozok (Penaltıdan), Dk. 88 Halil Akbunar (ikas Eyüpspor), Dk. 90+6 Boateng (Gaziantep FK).

Kırmızı kart: Dk. 83 Orhan Ak (Teknik direktör) (ikas Eyüpspor).

Sarı kartlar: Dk. 20 Thiam, Dk. 31 Emre Akbaba, Dk. 57 Stepanenko, Dk. 66 Kerem Demirbay (ikas Eyüpspor), Dk. 86 Maxim (Gaziantep FK).

Burak Yılmaz'dan sürpriz kayıp: Eyüpspor, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrıldı!

Sıkça Sorulan Sorular

İKİ TAKIM ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KİMLERLE OYNAYACAK?
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.
