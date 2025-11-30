Polisten kaçtı, çamura saplanınca yaya olarak kaçtı

Kategoriler
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi Caddesinde trafik polisleri, silahlı şahısların içinde olduğu ihbar edilen 16 LNV 97 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. 30 kilometre boyunca polislerden kaçan araç, Yeniyörük mahallesinde tarlada çamura saplandı. Bunun üzerine sürücü aracını kilitleyip ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi. Otomobil çekiciyle otoparka çekilirken, kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.