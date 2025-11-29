Hatay'da devlet hastanesinde yangın! Hastalar tahliye edildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Defne ilçesi Devlet Hastanesi’nde elektrik panosunda çıkan yangın üzerine koridorda duman etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Panodan çıkan yangın büyümeden söndürülürken koridoru duman kaplaması üzerine hastalar tahliye edildi.
Koridoru kaplayan duman da itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangından dolayı herhangi bir vatandaşın dumandan etkilenmediği öğrenildi.