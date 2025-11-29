Menü Kapat
13°
Emekli öğretim üyesi evinde ölü bulundu! Temizlikçisinin ifadesi ortaya çıktı

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden yeni emekli olan öğretim üyesi Emine Ersöz, yalnız yaşadığı evinde temizlikçisi tarafından ölü bulundu. Temizlikçisi ifadesinde, Ersöz'ün ilaçlarını aldığını ve uyuduğunu daha sonra ise hareketsiz gördüğünü söyledi.

ilçesi Yazla Mahallesi Serçe Sokak'ta yaşanan olayda yeni emekli Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Dili Öğretim Üyesi Emine Ersöz (59), temizlikçisi Müzeyyen İ. tarafından evinde hareketsiz halde bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ersöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

"İLAÇLARINI ALDIĞINI GÖRDÜM"

Temizlikçi Müzeyyen İ. ifadesinde, saat 12.00 civarında Ersöz'ün uyuduğunu ve ilaçlarını aldığını gördüğünü, saat 16.00 sıralarında ise hareketsiz yattığını fark etmesi üzerine sağlık ekiplerini aradığını söyledi.

TANSİYON, KALP VE ŞEKER HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ersöz'ün kronik , kalp ve şeker hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ersöz'ün cansız bedeni, Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve kesin sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

